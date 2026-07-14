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CHP Osmaniye'de mutlak butlan yönetiminden yeni atama

CHP Osmaniye'de mutlak butlan yönetiminden yeni atama

14.07.2026 12:49:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP Osmaniye'de mutlak butlan yönetiminden yeni atama

Mutlak butlan yönetiminde CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) teşkilatlara yönelik yeni görevlendirmeleri kapsamında CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığı'na Zahide Aktürk atandı.
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Mutlak butlan yönetimindeki CHP MYK kararıyla görevden alınan il ve ilçe başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

CHP Osmaniye İl Başkanlığı'na Rıza Tekerek’in atanmasının ardından bugün de CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığı'na Zahide Aktürk atandı.

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BAŞARI DİLEDİ

Tekerek, Aktürk'e görevinde başarılar dileyerek şunları söyledi:

“Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığı görevine Sayın Zahide Aktürk’ün uygun görüldüğü Yurtiçi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımızca tarafımızca arz edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi emekçilerinden, 2012 yılından bu yana Zihinsel Engelliler Destek Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Sayın Zahide Aktürk'ün, partimizin birlik ve bütünlüğünü koruyarak saygınlık ve itibarını daha da güçlendireceğine olan inancımız tamdır.

Sayın Zahide Aktürk, Merkez İlçe Başkanlığı göreviyle birlikte ilk kadın Merkez İlçe Başkanı olarak partimizin tarihinde önemli bir ilke imza atacaktır. Kadınların emeği, azmi ve kararlılığıyla daha güçlü bir gelecek inşa edeceğimize olan inancımızla, Sayın Zahide Aktürk'e yeni görevinde üstün başarılar diliyor; partimize ve Osmaniyemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu

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