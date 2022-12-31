CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan İBB açıklaması: 'Suçlamaları ciddiye almıyoruz'

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediyeye yönelik terör suçlamalarına tepki gösteren Öztrak, “Biz bu entrikacı atama bakanın saçma sapan iddialarını hiçbir şekilde ciddiye almıyoruz. Ama bu kumpasın İmamoğlu’nu görevden almak, İstanbul’u CHP’nin elinden almak isteyen Saray’ın kibirlisine ait olduğunu da görüyoruz. Bugün oturduğunuz o koltuklara güvenip de hukuku katletmeye yeltenmeyin. Ayarıyla oynamaya kalktığınız kantar, gün gelir sizi de tartar” ifadelerini kullandı.

EYT düzenlemesine değinen Öztrak, “Saray’ın kibirlisine dış politikada kirlettiği testiden kana kana su içirdiler. Seçimi kaybedeceğini anlayan, milletin haline çözüm üretemeyen saray sonunda havlu attı. Hem EYT’lilerin örgütlü gücü hem de Sayın Genel Başkan’ımızın ısrarıyla emeklilik hakkını verdi” dedi.

“6’lı masaya TİP dahil olabilir mi?” sorusunu yanıtlayan Öztrak, “Biz iddialar üzerine konuşmayız” karşılığını verdi.

Muhalefetin çoklu aday çıkarma ihtimalini de değerlendiren Öztrak, “Aynı masanın etrafında oturan tüm liderler ortak hedeflerinin tek aday olduğunu defalarca açıkladılar. Buradan tekrarlayalım, 13. cumhurbaşkanı 6’lı masanın adayı olacaktır” diye konuştu.