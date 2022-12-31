CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan İBB açıklaması: 'Suçlamaları ciddiye almıyoruz'
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör suçlamalarına “Biz bu entrikacı atama bakanın saçma sapan iddialarını hiçbir şekilde ciddiye almıyoruz” karşılığını verdi.
Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediyeye yönelik terör suçlamalarına tepki gösteren Öztrak, “Biz bu entrikacı atama bakanın saçma sapan iddialarını hiçbir şekilde ciddiye almıyoruz. Ama bu kumpasın İmamoğlu’nu görevden almak, İstanbul’u CHP’nin elinden almak isteyen Saray’ın kibirlisine ait olduğunu da görüyoruz. Bugün oturduğunuz o koltuklara güvenip de hukuku katletmeye yeltenmeyin. Ayarıyla oynamaya kalktığınız kantar, gün gelir sizi de tartar” ifadelerini kullandı.
EYT düzenlemesine değinen Öztrak, “Saray’ın kibirlisine dış politikada kirlettiği testiden kana kana su içirdiler. Seçimi kaybedeceğini anlayan, milletin haline çözüm üretemeyen saray sonunda havlu attı. Hem EYT’lilerin örgütlü gücü hem de Sayın Genel Başkan’ımızın ısrarıyla emeklilik hakkını verdi” dedi.
“6’lı masaya TİP dahil olabilir mi?” sorusunu yanıtlayan Öztrak, “Biz iddialar üzerine konuşmayız” karşılığını verdi.
Muhalefetin çoklu aday çıkarma ihtimalini de değerlendiren Öztrak, “Aynı masanın etrafında oturan tüm liderler ortak hedeflerinin tek aday olduğunu defalarca açıkladılar. Buradan tekrarlayalım, 13. cumhurbaşkanı 6’lı masanın adayı olacaktır” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi
- Çağlayan iki kişinin ismini paylaştı: 'Beni çok üzdü'
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var!
- Saldırının ardından MHP'de sessizlik!
- Ülkü Ocakları'nın eski başkanı öldürüldü
- Pastadan tarih çıktı!
- Seçim tarihini belirlediler
- İBB'nin Fatih tablosuna inceleme
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' isteyen savcıya yeni görev