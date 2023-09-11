CHP temsilciliğine saldırmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 14:25

Güncelleme: 11.09.2023 - 14:25

Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. D.D., bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içeriye girerek eşyalara zarar verdi.

Şikayet üzerine polis ekipleri, D.D.'yi gözaltına aldı.

mniyette işlemleri devam eden D.D.’nin ifadesinde “Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. ‘Seçimi kazanacağız’ dedi, bizi kandırdı” dediği belirtildi.