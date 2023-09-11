CHP temsilciliğine saldırmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar veren D.D. gözaltına alındı. D.D.'nin ifadesinde, “Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. ‘Seçimi kazanacağız’ dedi, bizi kandırdı” dediği belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 14:25
CHP temsilciliğine saldırmıştı: İfadesi ortaya çıktı
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Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. D.D., bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içeriye girerek eşyalara zarar verdi. 

Şikayet üzerine polis ekipleri, D.D.'yi gözaltına aldı. 

mniyette işlemleri devam eden D.D.’nin ifadesinde “Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. ‘Seçimi kazanacağız’ dedi, bizi kandırdı” dediği belirtildi. 


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CHP kocaeli saldırı

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