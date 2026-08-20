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CHP YDK'de disipline sevk edilen 9 milletvekili bilmecesi: 18 Eylül'e ertelendi

CHP YDK'de disipline sevk edilen 9 milletvekili bilmecesi: 18 Eylül'e ertelendi

20.08.2026 15:55:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP YDK'de disipline sevk edilen 9 milletvekili bilmecesi: 18 Eylül'e ertelendi

Mutlak butlan yönetimindeki CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK), bir süre önce CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın da aralarında yer aldığı dokuz milletvekilinin disiplin süreci değerlendirildi. Dokuz milletvekili hakkında karar verilemedi.
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CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen YDK toplantısında 81 dosya değerlendirildi.

Dosyalar arasında bir süre önce CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluşunda yer alan dokuz milletvekilinin dosyaları da bulunuyordu. Dokuz milletvekili hakkında karar verilemezken, dosyaların 18 Eylül Cuma günü yapılması planlanan YDK toplantısında yeniden ele alınacağı öğrenildi.

YARGITAY SEÇENEĞİ MASADA

CHP’li kurmaylar erteleme kararına ilişkin olarak hukuki ve teknik gerekçelerin neden olduğunu belirtiyor.

ANKA'nın aktardığı bilgilere göre, CHP Genel Merkezi'ne istifa dilekçelerini göndermeyen bu dokuz milletvekilinin dosyaları hakkında karar verilebilmesi için milletvekillerinin istifa dilekçelerini CHP Genel Merkezi'ne iletmesi ya da CHP yönetiminin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak bu isimlerin başka bir partiye üye olup olmadıklarını sorması gerekiyor.

Disipline sevk edilen isimler şöyle idi:

  1. Ensar Aytekin - Balıkesir Milletvekili
  2. Ali Mahir Başarır - Mersin Milletvekili
  3. Gökhan Günaydın - İstanbul Milletvekili
  4. Nurhayat Altaca Kayışoğlu - Bursa Milletvekili
  5. Özgür Karabat - İstanbul Milletvekili
  6. Umut Akdoğan - Ankara Milletvekili
  7. Veli Ağbaba - Malatya Milletvekili
  8. Turan Taşkın Özer - İstanbul Milletvekili
  9. Burhanettin Bulut - Adana Milletvekili
İlgili Konular: #CHP #Disiplin Kurulu

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