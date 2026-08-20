CHP YDK'de disipline sevk edilen 9 milletvekili bilmecesi: 18 Eylül'e ertelendi

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen YDK toplantısında 81 dosya değerlendirildi.

Dosyalar arasında bir süre önce CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluşunda yer alan dokuz milletvekilinin dosyaları da bulunuyordu. Dokuz milletvekili hakkında karar verilemezken, dosyaların 18 Eylül Cuma günü yapılması planlanan YDK toplantısında yeniden ele alınacağı öğrenildi.

YARGITAY SEÇENEĞİ MASADA

CHP’li kurmaylar erteleme kararına ilişkin olarak hukuki ve teknik gerekçelerin neden olduğunu belirtiyor.

ANKA'nın aktardığı bilgilere göre, CHP Genel Merkezi'ne istifa dilekçelerini göndermeyen bu dokuz milletvekilinin dosyaları hakkında karar verilebilmesi için milletvekillerinin istifa dilekçelerini CHP Genel Merkezi'ne iletmesi ya da CHP yönetiminin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak bu isimlerin başka bir partiye üye olup olmadıklarını sorması gerekiyor.

Disipline sevk edilen isimler şöyle idi: