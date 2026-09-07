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CHP yeni yaşına 'butlan'la giriyor: Genel merkeze asılan afişte dikkat çeken sözler

CHP yeni yaşına 'butlan'la giriyor: Genel merkeze asılan afişte dikkat çeken sözler

7.09.2026 13:34:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP yeni yaşına 'butlan'la giriyor: Genel merkeze asılan afişte dikkat çeken sözler

Cumhuriyet Halk Partisi, 103'üncü yaşına 'mutlak butlan' yönetimiyle giriyor. Bu kapsamda CHP Genel Merkezi binasının dış cephesine, "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" yazılı bir afiş asıldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki 'mutlak butlan' ekibinin yönetiminde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül'de kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 

Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nin dış cephesine, partinin kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan bir afiş asıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afişte, "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" ifadesinin yanı sıra "103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara" mesajı yer aldı.

Afişte ayrıca CHP'nin logosu ile partinin kuruluşunun 103'üncü yılı için hazırlanan logoya da yer verildi.

İlgili Konular: #CHP #9 Eylül #mutlak butlan

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