CHP'de delege yarışı hız kazandı: İstanbul'da imza hareketliliği!
CHP’de kurultaya günler kala delege hareketliliği sürüyor. CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik, akşam üzeri İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Çelik’in İstanbul'dan toplanan 190'a yakın kurultay delegesinin imzasını genel başkan adayı Özgür Özel'e teslim edeceği öğrenildi.
CHP'de 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 38. Olağan Kurultay'a sayılı günler kala, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in genel başkanlık yarışında delegeden destek arayışı hız kazandı.
Genel başkan adaylarının seçimleri ilk turda kazanmak için il başkanları ve delegelerle görüşmeleri sürüyor.
190’A YAKIN DELEGE İMZASI ANKARA'YA GİDİYOR
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da birkaç gündür devam eden imza toplama süreci tamamlandı. 196 seçilmiş delegenin 190’a yakını Özgür Özel’in genel başkanlığı için imza verdikleri belirtildi.
Akşam üzeri İstanbul’dan Ankara’ya yola çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in imza listesini Özel’e teslim edeceği öğrenildi.
Değişimcilere göre kurultay sonucunda 750 delege Özgür Özel için oy kullanırken, 616 delege Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. Divan başkanlığı yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafsız olması gereği oy kullanmayacak olsa da Özgür Özel'i desteklediği biliniyor. Nihai sonuç ise cumartesi günü yapılacak kurultayda belli olacak.
CHP Tüzüğü'ne göre kurultayın ilk gününde, ilk turda 1366 delegenin yarısından bir fazla oy alan aday ipi göğüsleyecek. Salt çoğunluk ilk iki turda sağlanamazsa üçüncü turda en fazla oy alan aday CHP Genel Başkanlığı yarışını kazanacak. İkinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.
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