CHP'de kritik İstanbul kongresi öncesi 8 belediye başkanından dikkat çeken karar

Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:26

Güncelleme: 06.10.2023 - 12:26

Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verdikleri destekle bilinen ve CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat’tan yana tavır alan 8 belediye başkanı, dikkat çeken bir karar verdi.

CHP'li 8 belediye başkanı, Cemal Canpolat’la görüşerek pazar günü yapılacak olan kongrede “Büyük Kurultay Delegeliği taleplerinin olmadığını ve delege listesinde daha önce hiç delege olmamış gençlere yer verilmesini" talep etti.

Dün Ümraniye'de parti delegeleri ve üyeleriyle düzenlenen bir toplantıda konuşan Canpolat da başkanlara teşekkür etti ve bu talebi çalışma arkadaşlarıyla paylaştı.

Kurultay delege talebinde bulunmayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kadıköy Maltepe Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Şişli Maltepe Belediye Başkanı Muammer Keskin, Esenyurt Maltepe Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Sarıyer Maltepe Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bakırköy Maltepe Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Adalar Erdem Gül'ün bu tavrı "kararsız" delegeleri Canpolat’a yönlendirdi.