CHP'de 'sabaha kadar' liste mesaisi

Milletvekili listelerinin hazırlığı nedeniyle ziyarete kapanan CHP Genel Merkezi’nde dün gün boyu kurmaylar arası trafik yaşandı. Bir yandan partinin adayları için görüş alışverişinde bulunan genel başkan yardımcıları, bir yandan da Demokrat, DEVA, Gelecek ve Saadet partileriyle yapılan ortak liste görüşmelerini takip etti.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00
CHP'de 'sabaha kadar' liste mesaisi
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Ortak liste formülünde “Demokrat, Gelecek ve Saadet partileri için en az 2, DEVA Partisi için ise en az 5 milletvekili kontenjanı verileceği” konuşuluyor. Ancak söz konusu partilerin “daha yüksek sayıda vekil istediği” belirtiliyor. Bu nedenle “görüşmelerin bugün son ana dek sürebileceği” belirtiliyor.

Parti kurmayları bugün, daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirken yaşanan görüşme trafiğinin bir benzerinin kurmaylar arasında yaşanabileceğini söylüyor. İlk olarak saat 19.00’da yapılacağı duyurulan ve listelerin değerlendirileceği PM toplantısını anımsatan kurmaylar, “5 parti arasında görüşmeler süreceği için saati muhtemelen sarkacaktır. O nedenle PM’de sabaha kadar süren görüşmeler olabilir” yorumunu yapıyor.

PM öncesi toplanacak MYK’nin de bu nedenle yine gece geç saatlere kalabileceği aktarılıyor. CHP’nin “diğer partilere vereceği kontenjanların da yoğunlukla Ankara, İstanbul ve İzmir’de olacağı, İstanbul için 4, Ankara için 3 ve İzmir için 2 milletvekilliği önerildiği” ileri sürülüyor.

ASANSÖRE GÜVENLİK

CHP’nin 27. dönem milletvekilleri de Meclis’te görev almak hem de önerilerini iletmek için görüşmeler yapıyor. Son dönem vekillerinin yeniden adaylığına ilişkin son kararın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nda olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun listeleri çalıştığı katlara ziyaretçi gitmemesi için de asansörlere güvenlik konulduğu görüldü. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Demokrat Parti Gelecek Partisi Deva Partisi SAADET partisi

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