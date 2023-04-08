CHP'de 'sabaha kadar' liste mesaisi

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Ortak liste formülünde “Demokrat, Gelecek ve Saadet partileri için en az 2, DEVA Partisi için ise en az 5 milletvekili kontenjanı verileceği” konuşuluyor. Ancak söz konusu partilerin “daha yüksek sayıda vekil istediği” belirtiliyor. Bu nedenle “görüşmelerin bugün son ana dek sürebileceği” belirtiliyor.

Parti kurmayları bugün, daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilirken yaşanan görüşme trafiğinin bir benzerinin kurmaylar arasında yaşanabileceğini söylüyor. İlk olarak saat 19.00’da yapılacağı duyurulan ve listelerin değerlendirileceği PM toplantısını anımsatan kurmaylar, “5 parti arasında görüşmeler süreceği için saati muhtemelen sarkacaktır. O nedenle PM’de sabaha kadar süren görüşmeler olabilir” yorumunu yapıyor.

PM öncesi toplanacak MYK’nin de bu nedenle yine gece geç saatlere kalabileceği aktarılıyor. CHP’nin “diğer partilere vereceği kontenjanların da yoğunlukla Ankara, İstanbul ve İzmir’de olacağı, İstanbul için 4, Ankara için 3 ve İzmir için 2 milletvekilliği önerildiği” ileri sürülüyor.

ASANSÖRE GÜVENLİK

CHP’nin 27. dönem milletvekilleri de Meclis’te görev almak hem de önerilerini iletmek için görüşmeler yapıyor. Son dönem vekillerinin yeniden adaylığına ilişkin son kararın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nda olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun listeleri çalıştığı katlara ziyaretçi gitmemesi için de asansörlere güvenlik konulduğu görüldü.