CHP'de yoğun mesai: Adaylar açıklanacak

Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:33

Güncelleme: 26.01.2024 - 11:33

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart yerel seçimleri için kalan adayları belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

CHP, bugüne kadar 622 seçim çevresinde adayını açıklarken, aralarında İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için de anket ve temayül yoklaması çalışmalarını tamamladı.

Bu kapsamda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) cuma saat 12.00'de toplanacak. MYK'nin ardından akşam saatlerinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında PM toplantısı yapılacak. Parti Meclisi toplantısının saat 18.00'de yapılacağı bildirildi.

BirGün'ün aktardığı habere göre; toplantıda kalan seçim çevrelerinin büyük çoğunluğu için adayların açıklanacağı ifade edildi.

Aday belirleme gündemiyle yapılacak toplantıların en kapsamlısı olacağı belirtilen Parti Meclisi toplantısında, Antalya ve Muğla adayları tartışılacak.

ANTALYA İÇİN KONUŞULANLAR

CHP’nin Antalya’da Muhittin Böcek ile devam etmesi planlandığı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın isminin de değerlendirileceği belirtiliyor.

MUĞLA'DA YENİ ADAY

Muğla Büyükşehir Belediyesi mevcut belediye başkanı Osman Gürün’ün yeniden aday olmayacağını açıklanırken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve 27’inci Dönem Muğla Milletvekilleri Burak Erbay ile Süleyman Girgin'in isimleri adaylık için konuşuluyor.

İZMİR BİR SONRAKİ TOPLANTIDA

CHP’nin İzmir adayının ise bir sonraki Parti Meclisi toplantısında kesinleştirilmesi bekleniyor.

İLÇE BELEDİYELERİ AÇIKLANABİLİR

Parti Meclisi toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarının büyük bölümünün açıklanması da bekleniyor. Ankara'da Çankaya adayının bu toplantıda açıklanmayabileceği ifade ediliyor.