CHP'den ekonomik kriz tepkisi: 'Bakan mı, sitcomcu mu, komedyen mi?'
Tunceli'ye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Erdoğan, genel başkanımıza ikide bir diyor ya 'Aday mısın?' diye. Erdoğan, sen aday mısın? Tayyip Erdoğan aday olmayacak diye Ankara’da söylentiler var. Hadi çık açıkla Erdoğan; cumhurbaşkanı adayı mısın değil misin? Aday sen misin yoksa damadın mı? Damadınsa hangi damadın aday ? Ya da sen çekilip Bahçeli’yi mi aday göstereceksin ? Bu soruların devamı gelir. Erdoğan adayını açıklasın, seçim kararını alsın, sandığını getirsin işte o zaman görecek Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kimmiş" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve beraberindeki 15 milletvekili Tunceli'ye geldi.
Burada partililerle bir araya gelen heyet daha sonra Sanat Sokağı'na geçti. Kalabalık heyet daha sonra esnaf ve halkla bir araya geldi.
Burada açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun hemşehrilerine çok selamı var. Biz CHP olarak Türkiye’nin dört bir yanında çalışma yürütüyoruz. Bugün 15 milletvekili ve parti meclisi üyesi arkadaşlarımızla birlikte Tunceli’ye geldik. Şu saatlerde genel başkanımız 25 milletvekiliyle Ordu’da. Ülke çok kötü durumda, ekonomi bitmiş durumda. Her gün zam geliyor. Akşam yatıyorsunuz zam, sabah kalkıyorsunuz zam. İktidarlar içerisinde milletini düşünmeyen bu kadar zam yapan bir iktidar olmamıştır. Bunu yaparken yanında bir komedyen var biliyorsunuz o da Maliye Bakanı Nebati. Bakan mı, sitcomcu mu, komedyen mi, bilmiyorum. Bazen düşünüyorum Bakan Nebati’yi alsalar Maliye Bakanlığı koltuğundan, Güldür Güldür'e götürseler bire bir yapar. Geçen sene göreve geldikten 25 gün sonra 21 Aralık'ta bir açıklama yaptı. Dedi ki; şöyle gözlerinizi kapatın altı ay uyuyun, uyandıktan sonra başka bir Türkiye olacak. Altı ayın dolmasına 18 gün var. Ey Nebati, hala uyuyor musun? Her şey kötüye gidiyor sen hala uyuyor musun?" dedi.
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