CHP'den Instagram davası

Yayınlanma: 02.08.2024 - 19:29

Güncelleme: 02.08.2024 - 19:29

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Instagram'a BTK tarafından katalog suçlar sebebiyle erişim engeli getirilmesinin ardından BTK kararını mahkemeye taşıdı.

Kararın Anayasa'nın 2, 26 ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine aykırı olduğunu belirten Tanal, kararın somut gerekçelere dayanmadığını ve keyfi bir karar olduğunu ifade etti.

Tanal, "Bu subjektif karar hakkında Ankara İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma istemiyle davası açtık" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram’a erişimin engellenmesi kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara 20. İdare Mahkemesi’nde dava açtım.

BTK’nın söz konusu kararı, keyfi ve hukuka aykırıdır!



Kamuoyunun bilgisine. #instagram #btk… pic.twitter.com/JGbyhVC57Q — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) August 2, 2024



