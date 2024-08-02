CHP'den Instagram davası

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmesi hakkında Ankara İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açtı.

ANKA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 19:29
CHP'den Instagram davası
Abone Ol google-news

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Instagram'a BTK tarafından katalog suçlar sebebiyle erişim engeli getirilmesinin ardından BTK kararını mahkemeye taşıdı.

Kararın Anayasa'nın 2, 26 ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine aykırı olduğunu belirten Tanal, kararın somut gerekçelere dayanmadığını ve keyfi bir karar olduğunu ifade etti.

Tanal, "Bu subjektif karar hakkında Ankara İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma istemiyle davası açtık" dedi.



Anayasa haberleri Ankara haberleri engel haberleri

İlgili Haberler

Meclis'te gülümseten anlar: Sırrı Süreyya Önder, Mahmut Tanal'ı böyle tiye aldı

Meclis'te gülümseten anlar: Sırrı Süreyya Önder, Mahmut Tanal'ı böyle tiye aldı
CHP'li Tanal Meclis’te Şanlıurfa’daki kesintilerle ilgili pankart açtı, parti grubu da destek verdi

CHP'li Tanal Meclis’te Şanlıurfa’daki kesintilerle ilgili pankart açtı, parti grubu da destek verdi
CHP'li Tanal'dan Şanlıurfa'daki caminin 'elektirik kesintisi' iddiası: İmam köylülerden para topluyor

CHP'li Tanal'dan Şanlıurfa'daki caminin 'elektirik kesintisi' iddiası: İmam köylülerden para topluyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler