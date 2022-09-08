CHP'den partililere ‘sahada kalın’ talimatı

08 Eylül 2022 Perşembe, 09:02

CHP Parti Meclisi toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşması ile başlayacak.

Güncel siyasi gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunacak Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında seçim çalışmalarına ağır vereceği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, TBMM’nin tatile girmesinin ardından saha çalışmalarını artıran partililerden bu temaslarını sürdürmesini isteyecek olan Kılıçdaroğlu, bu buluşmaların halkın CHP’ye yakınlığını artırdığını vurgulayacak. Toplantıda, TBMM’nin 1 Ekim’de yeniden mesaiye başlayacak olmasına karşın milletvekillerinin aynı anda farklı şehirlerde gerçekleştirdiği temasları sürdürmesi talimatı vereceği bildirilen Kılıçdaroğlu’nun, "Erken ya da zamanında bir seçime karşı sahada kalmayı sürdürün" demesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında ayrıca, “Altılı Masa, ittifak ve Cumhurbaşkanı adaylığı” konularında da birlikte hareket edilen partilerle sorun yaşanmasına neden olacak açıklamalardan kaçınılmasını isteyeceği ifade edildi.

BirGün'de yer alan habere göre, CHP Parti Meclisi toplantısının bir diğer gündem maddesi ise yaklaşan seçimler öncesinde “iktidara yürüyüş stratejisi” olacak. 2020 yılında ilan edilen İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi kapsamında 2023 seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdüren partide, ülke genelinde etkisini hissettiren mevcut sorunlar görüşülecek. Ayrıca parti yöneticileri tarafından başta ekonomi olmak üzere, yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşılacak. Altılı Masa ile gerçekleştirilen birliktelik, mevcut Millet İttifakı’nın geleceği ve genişletilmesi ihtimali de toplantıda tartışılacak konular arasında yer alacak. CHP Parti Meclisi, olası bir iktidarda Türkiye’de istikrarlı bir yönetim oluşturmanın yollarını da tartışacak. AKP ve MHP ittifakının iktidardan uzaklaştırılması durumunda, iki partinin yeniden iktidar olmaması ve yeni hükümetin kalıcı olmasını sağlayacak strateji de tartışmaya açılacak.

CHP’Yİ BAĞLAMAZ

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP’den ‘diğer her parti gibi bakan çıkabileceği’ne ilişkin sözlerine yönelik tartışmalar sürüyor. CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, KRT TV’de kendisine Gürsel Tekin’in açıklamalarının sorulması üzerine "CHP’nin görüşlerini, CHP’nin Genel Başkanı, CHP’nin sözcüsü ve CHP’nin Grup Başkanvekilleri açıklar. Milletvekillerinin açıkladığı görüşler, kendi kişisel görüşleridir. Bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değil" yanıtını verdi.

AYDINLIĞA ÇIKARACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali Açılış Töreni’ne katıldı. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Toplumun kucaklaşmasına ortam hazırlıyorum. Bütün bunlar aynı zamanda helalleşmemize ortam hazırlıyor. Helalleşiyoruz. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye’yi inşa etmeye çalışıyoruz. Millet İttifakı olarak yapıyoruz, 6 lideriz orada. Hepimiz bu ülkede barış, huzur istiyoruz. Bizi ayırmak, bölmek isteyenler başkaları. Biz ayrışmayacağız" dedi.