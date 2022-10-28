CHP'li Akın'dan Amasra gözaltıları için açıklama: Kimse yöneticileri koruyup kollamaya kalkmasın
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Amasra'daki maden faciasının ardından dün yapılan gözaltılara ilişkin "Tek sorumlu işletmedeki mühendis ve şefler değil. Kimse yöneticileri koruyup kollamaya kalkmasın" dedi.
Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan maden faciasına ilişkin soruşturmada 25 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Facianın üzerinden haftalar geçikten sonra yaşanan bu gelişmenin ardından CHP'den bir açıklama geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, işletmedeki mühendis ve şeflerin şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığını belirtirken "Amasra faciasında tek sorumlu işletmedeki mühendis ve şefler değil. Kimse yöneticileri koruyup kollamaya kalkmasın" değerlendirmesinde bulundu.
"İKTİDAR KENDİNİ AKLAMAK İSTİYOR"
AKP iktidarının, Soma ve Ermenek'te yaşanan maden facialarında olduğu gibi Amasra'da da yöneticileri koruyarak cezasız bırakmak istediğine" dikkat çeken Akın, şunları kaydetti:
"Amasra faciasında başta havalandırma sistemindeki hata olmak üzere pek çok ihmal iddiasından bahsediliyor. 41 maden emekçisi toprağın altında yatarken üst düzey yöneticilerin bırakın gözaltına alınmasını görevden el çektirilmemesi bile manidar. Sorumlu olarak yalnızca mühendis ve şeflerin gösterilerek facianın basit bir mühendis hatasıyla açıklanmak istenmesi, bu faciadan doğrudan sorumlu olan iktidarın kendini aklamak istediğinin kanıtıdır."
TTK'nin yıllar içinde değiştirilen yapısının kazalara davetiye çıkardığını savunan Akın, TTK bünyesinde iş güvenliği için yeterli yatırım yapılmadığını, bu nedenle maden kazalarında çok sayıda işçinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını kaydetti.
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