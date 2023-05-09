CHP'li Aslanoğlu ile AKP'li Saygılı bir araya geliyor

Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:18

Güncelleme: 09.05.2023 - 09:18

İzmir’in Buca ilçesinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişleri bulunan kıraathaneye saldırı gerçekleşti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partisinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“İZMİR, HOŞGÖRÜNÜN VE BARIŞIN KENTİDİR”

Kucaklaşma çağrısı yapan Aslanoğlu, “Akşam saatlerinde Buca Çamlıkule Mahallesi’nde yaşanan çirkin saldırı ve şiddet olayları son derece üzücüdür. Yaşanan şiddeti kınıyoruz. İzmir’de şiddete izin vermeyeceğiz. İzmir, hoşgörünün ve barışın kentidir. Bir seçim rekabeti, asla böylesi çirkin alanlara çekilemez. Hiçbir tartışmanın şiddete evrilmesine de izin vermeyeceğiz. Bu toplumun gerginliklere değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var” diye konuştu.

AKP İL BAŞKANI İLE TELEFON TRAFİĞİ

AKP İl Başkanı Bilal Saygılı ile bugün bir araya geleceğini aktaran CHP İl Başkanı, “Sayın AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile telefonla görüştük. Yaşanan olaylar karşısında üzüntümüzü karşılıklı olarak paylaştık. Bu türden olaylar yaşanmaması, İzmir’in bu tür şiddet olaylarıyla anılmaması, seçimin huzur içinde yapılması konusunda hemfikiriz. İzmir’de şiddete, birlikte izin vermeyeceğiz. Şiddeti birlikte kınamak için, bugün (9 Mayıs Salı) sabah saat 11:00’de sayın mevkidaşım ile bir araya gelmeye karar verdik. Şiddet nereden gelirse gelsin birlikte kınayacağız. Arzumuz, kardeşçe ve huzur içinde bir seçim süreci geçirmek olacaktır” ifadelerini kullandı.