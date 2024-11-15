CHP’li Bulut: ‘Faiz ödemeleri yüzde 200 arttı’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bu yılın ilk 9 ayında vatandaşın faiz yükünün 3 yılda 6 kat arttığını, faiz ödemelerinin geçen yıla göre yüzde 200’e yakın artarak 605,9 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.
CHP’li Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklama ile iktidarın ekonomi politikaları faiz üzerinden eleştirdi. Yurttaşların bankalara çalışır hale geldiğini belirten Bulut, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 3 trilyon 674 milyar liraya yükseldiğini anımsattı. Bulut “Vatandaşlar bireysel kredi ve kredi kartı borçları için 2021 yılında bankalara 118,5 milyar lira faiz ödemişti. Bu tutar 2022 yılında 186 milyara, 2023 yılında da 378 milyara yükselmişti. Bu tutarın 2024 yılının tamamında 810 milyar lirayı bulması bekleniyor. Bu yılın ilk dokuz ayında vatandaşların bankalara yaptığı 605,9 milyar liralık ödemenin 365,3 milyar lirası bireysel krediler, 240,6 milyar lirası ise kredi kartı borçları için ödendi. Nas indirimlerinden, ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ safsatasından ‘akıl dışı’ ilan edilerek vaz geçildi ancak olan vatandaşa oldu. Yapboz tahtasına çevirdikleri ekonomi yönetiminin faturası vatandaşa çıktı. Şu anda Türkiye’nin en yakıcı sorunu hayat pahalılığı. Pazarda, markette file dolmuyor. Vatandaşın bu hayat pahalılığında en temel ihtiyaçlarını bile karşılaması mümkün değil. Yüksek faiz oranlarına rağmen vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılamak için mecburen borçlanmaya, kredi-faiz-icra sarmalında geçinmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. ANKARA/Cumhuriyet
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