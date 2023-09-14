CHP’li Çetin Çapan açıkladı: Yine hangi arsa kimin damadına peşkeş çekildi?

Yayınlanma: 14.09.2023 - 20:30

Güncelleme: 14.09.2023 - 20:30

İBB Meclisi, Sancaktepe’deki eski hava üssündeki 43 bin 356 metrekare büyüklüğünde olan 24 nolu parsel için istenen imar plan değişikliği teklifini görüştü.

Sancaktepe Belediyesi’nin imar planlarına göre bir kısmı konut, cami, okul, park ve idari tesis alanı olarak düzenlenen parselde cami alanının boyutunun azaltıldığı dikkat çekti.

CAMİ ALANI DÜŞÜRÜLDÜ

Planda şu değişiklikler yapıldı:

17 bin 140 metrekare olan konut alanı 27 bin 220 metrekareye çıkartıldı. 6 bin 330 metrekare olan ibadet alanı bin 310 metrekareye, 8 bin 660 metrekare olan eğitim alanı 5 bin 760 metrekareye düşürüldü. İdari tesis alanı tamamen iptal edildi.

RANT DAMAT VE KARDEŞLERE GİTTİ

Oy çokluğuyla imar planı değiştirilen arasinin HEP Gayrimenkul, İbrahim Erçal ve Hüseyin Tosunoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.

Hep Gayrimenkul şirketi İbrahim Erçal ile Fatih Poyraz ve Mustafa Poyraz’a ait ve Poyraz kardeşlerin Erçal ile şirketteki ortaklığı yarı yarıya olduğu biliniyor.

İbrahim Erçal, AKP’li Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın damadı. Fatih ve Mustafa Poyraz ise Belediye Başkanının kardeşleri.

ALDIKLARI YETKİYİ RANTA KULLANDILAR

CHP ve İyi Parti grupları söz konusu teklife ret oyu verirken CHP’li Çetin Çapan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Seçimlerden sonra İBB’ye “topal ördek” demişlerdi şimdi halktan aldıkları yetkiyi ranta kullanıyorlar.

”DAMADINA PEŞKEŞ ÇEKTİ”

Çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda olan İBB Meclisi, aldıkları kararla Samandıra’daki eski hava üssünü Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın kardeşleri ve damadına peşkeş çekti.

Hatta bunu yaparken konut alalını artırdılar, cami alanını 6 bin metrekareden bin metrekareye düşürdüler.

”PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Dini imanı para olanlarla mücadele edeceğiz. Çekmeköy’deki yaşam alanını akaryakıt istasyonuna değiştirmek istedikleri rant arazisini peşkeşçilerden nasıl aldıysak bunun da peşini bırakmayacağız.

“KARAR İPTAL EDİLECEK”

AKP-MHP talan düzeni yaşam alanlarımızı alarak beton dikmeye devam ediyor.

Bu alanı talan ettirmeyeceğiz. Biz buradayız. Bu karar iptal edilecek!”