CHP’li Ersever Bakan Yumaklı’nın ‘önlem alındı’ yanıtına tepki gösterdi: Ormanlar tehlikede!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2023 - 04:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever’in soru önergesini yanıtladı.

CHP’li Ersever’in, artan orman yangılarına ilişkin verdiği soru önergesine bakanlık, “Yangınlara müdahale envanterinde; 1560 arozöz, 2 bin 453 ilk müdahale aracı, 786 iş makinesi, 75 adet helikopter, 22 adet uçak ve sekiz adet İHA bulunuyor” cevabını verdi. Bakanın yanıtının “gerçekçi” olmadığını kaydeden Ersever, “Elde bu kadar geniş imkân varken neden yangınlar büyümeden söndürülemiyor? Binlerce hektar alanı yangınlarda kaybediyoruz” tepkisini gösteridi.

"TEK ADAM REJİMİNİN FATURASI"

Bakanlığın verilerinde 2015- 2022 arasında orman yangınlarına bağlı olarak oluşan maddi zararın 3 milyar 863 milyon olarak kaydedildiğini anımsatan Ersever, “Bu sadece milli servette meydana gelen kayıp değil, aynı zamanda tek adam rejiminin halka faturasıdır. Yanan orman alanlarının yandaşlara peşkeş çekildiğine dair çok örnek vardır” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki sel felaketini tetikleyen etkenlerden birisinin de yok olan ormanların olduğunu vurgulayan Ersever, şunları söyledi: “Ülkemizde meydana gelen orman yangıları değerlendirildiğinde olağanüstü dönemler dışında orman yangıları nedeniyle yılda ortalama 2 bin ila 3 bin hektar orman alanı yok olmaktadır. Bu tablo erken uyarı sistemleri, yangınlara müdahale, söndürme uçakları, personel sayısı ve eğitimi konusunda yetersiz kalındığını açıkça ortaya koymaktadır. Yanan, ormanlarımız değil yüzyıllar boyunca yerine koyulamayacak bir değer ve geleceğimizdir.”

İZMİR’DE KORKUTAN YANGIN

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Gölet’i yakınlarında dün saat 13.00’te orman yangını çıktı. Bölgeye, orman bölge müdürlüğüne bağlı beş uçak, sekiz helikopter, 21 arozöz, sekiz su ikmal aracı ile altı dozer yönlendirildi. Yangın nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından havalimanı saat 14.50’de yeniden uçuş trafiğine açıldı. Bu sırada altı uçak Bodrum Havalimanı’na yönlendirilirken bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.