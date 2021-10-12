CHP'li eski vekil canlı yayında açıkladı: Adaylığı benimsendi...
24. dönem CHP İstanbul milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, katıldığı canlı yayında CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
24. dönem CHP İstanbul milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Kulislerde konuşulan ve merak edilen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"CHP tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adaylığı benimsenmiş durumda" diyen Ayaydın, devamında şunları söyledi:
“Henüz 1,5 yıllık bir süreç var. Şimdiden kim olacak demek zor. Tamamen şu aşamada aktif siyasetin dışarısındayım. Ama bütün liderlerle tanışıklığım vardır. Bana göre an itibarıyla benim gördüğüm, hem CHP tavanında hem de tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adaylığı benimsenmiş durumda. An olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak görüyorum.
"İLK DEFA KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI KONUSUNDA CHP'Yİ HEMFİKİR GÖRÜYORUM"
Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Cumhurbaşkanı adayım' izlenimi içinde de görmedim. Fakat CHP'de bütün kesimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adaylığı konusunda hemfikirler. Genelde biri aday olduğunda farklı düşünceler olur. İlk defa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda CHP'yi hemfikir görüyorum. Bu izlenim sadece CHP çehresinde değil. Ankara'ya gitmişken genel aday kulislerini de almıştım.
"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I DÜŞÜNMÜYORLAR"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimalini arkadaşlarıma sordum. İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı yapmayı düşünmüyorlar. Çünkü Belediyelere iyi hizmet ediyorlar.
HDP İTTİFAKTA YER ALACAK MI?
Seyahatimde HDP eş başkanı Mithat Sancar'la havalimanında karşılaştım. Sayın Sancar'a da 'Millet yada Cumhur İttifakı'nda yer alacak mısınız' diye sordum. Ortak aday üzerinde uzlaşırlarsa Millet İttifakı'nda yer almak isteyeceklerini söylediler. Fakat milletvekili seçiminde hiçbir ittifakın yanında olmayacaklarını belirtti. Fakat HDP ile İYİ Parti'nin aynı masada olmasını zor görüyorum.”
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