CHP'li Gülizar Biçer Karaca: 'Rantı değil halkı seçin de görelim'

15 Eylül 2022 Perşembe, 15:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sosyal konut projesi açıklarken Denizli’de 1989-1999 yıllarında sosyal konut projesi olarak ayrılan alanın satışını gündeme getirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Biçer Karaca, 1989-1999 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ali Marım döneminde ‘Umut’ 1-2-3’ adıyla sosyol konut projesi başlatıldığını, AKP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın proje alanının satışı için yetki aldığını kaydetti. Karaca, “Peki sonra ne oldu? Deprem bölgesi Denizli’de 5 kat imarlı bu alanı, 15 kata dek artırdı ve 5 adaya bölerek 2 milyon metrekarelik alanı satışa çıkarma yetkisi aldı. Başkan Osman Zolan satış için yetki aldı” dedi. Karaca, şunları ifade etti:

“RANTI DEĞİL HALKI SEÇİN DE GÖRELİM”

“Sosyal konut şerhiyle alınmış olan bu arazinin tahsis amacı ve tapudaki şerhe uygun olarak kullanılması gerektiğinden hareketle arazi için çağrı yaptım. Madem AKP Genel Başkanı yüzyılın projesi diye sosyal konut projesi açıklıyor. Siz de Denizli’de kamudan satın alınan bu yeri TOKİ’ye devredin ki yoksul, dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun. Soru açık ve net; Zolan, rantı mı tercih edecek? O rantı bir yana bırakıp vatandaşın ev sahibi olmasının mı önünü açacak? Erdoğan bu sosyal konut projesini açıkladığında beklerdim ki Osman Zolan ‘tahsis ediyorum’ desin. Başkan Zolan ne yazık ki ‘Umut’ları Ranta kurban etti. Düşündük ki madem bu kadar halktan yanasınız, madem bu kadar dar gelirli vatandaşlarımızı düşünerek ‘sosyal devletçilik’ oynamaya kalkışıyorsunuz. Rantı değil halkı seçin de görelim.

“SEÇİMLERE FİNANSMAN YARATMAK AMACINDAN DAHA KIYMETLİ BİR HEDEF OLARAK GÖRMÜYOR MUSUNUZ?”

Eksik kalmayın, Sayın Osman Zolan siz de ‘sosyal belediyecilik’ten mahrum kalmayın; ne dersiniz geçtiğimiz aylarda 15 kat gibi oldukça yüksek yoğunluk artışı yaparak ardından satış yetkisi aldığınız sosyal konut alanını satmaktan vazgeçip, bu projeye devredin. Bir adım atsanız, hemşehrilerimiz de kiradan kurtulup, ev sahibi olsalar ne iyi olur değil mi? Yoksa siz Denizlili hemşehrimizin huzuru, refahını; belediyeyi borç batağından çıkarmak, seçimlere finansman yaratmak amacından daha kıymetli bir hedef olarak görmüyor musunuz?

“TEPKİLERİ DİKKATE ALMANIZI ÖNERİYORUZ”

CHP’li Belediye Başkanı Ali Marım zamanında toplu konut yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı ve bedeli o dönem projeye dahil olan vatandaşlarca ödenen ve bağışlarla sağlanan arazinin satışa çıkarılmaması için Denizli kamuoyu ve meslek odaları da tepkili… Barınma hakkı en temel insan haklarından biridir. Bu arazinin de bu haktan mahrum ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gecekondu dönüşüm yönetmeliğine uygun kullanılması gerekirken milletin malını millete vermeme yetkisini nereden alıyorsunuz? Kamu yararını tamamen unuttunuz anlıyoruz ama Denizli’nin hakkını gasp eden başkan olmak istemiyorsanız tepkileri dikkate almanızı öneriyoruz.”