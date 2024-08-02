CHP’li Karabat hakkında intihal yaptığı iddiasıyla suç duyurusu

Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:04

Güncelleme: 02.08.2024 - 17:04

Bahis Endüstri Uzmanı Anıl Ural, 17 Şubat 2022 tarihinde bir ulusal gazetede, ‘Futbol kulüpleri varlık içende yokluk çekiyor’ başlıklı haberde demeç verdi. Ülke ekonomisine illegal bahsin büyük bir zarar verdiğinden bahsedilen haberde Türk sporunun da büyük bir sekteye uğratıldığı belirtildi. Türk sporunun 4 büyük kulübünün toplam borcunun 13 milyar lira olduğunu belirten Ural, demecinde reklam kaybının ise 700 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Ural, 2014-2020 yılları arasında yasa dışı bahsin 230 milyar liraya ulaştığını, yapılan simülasyon üzerinden 2014 yılında 19.5 milyar lira olan yasa dışı bahis, 2017’de 32 milyar lirayı aştığını, 2020’de de 50 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM’de ‘Bütün Futbol Kulüplerine Çağrım Var’ başlığıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Ural, kendisinin 2022’de verdiği demece benzer olduğu iddiasıyla CHP’li Karabat’a ulaştı.

Ural, daha sonra internet sitesinde verdiği demecin CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat tarafından kendi projesiymiş gibi sunduğu iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.