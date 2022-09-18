CHP'li Karaca: Denizli'de 'depreme dayanıklı değil' denilerek yıkılan okul 4 yıldır yaptırılmadı

18 Eylül 2022 Pazar, 12:51

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Babadağ’ın Kelleci Mahallesi’nde 4 yıl önce yıktırılan okulun bulunduğu arsaya gitti.

Karaca, burada yaptığı açıklamada, okulun “Depreme dayanıklı değil” denilerek yıkıldığını, aradan geçen süre içerisinde yeni bir okul binası yapılmadığını söyledi.

Öğrencilerin daha küçük bir okulda sıkışık bir şekilde öğrenimlerine devam ettiğini ifade eden Karaca, şöyle konuştu:



"Burası, öğrenci sayısı bakımından çok kalabalık bir ilçe. Bu öğrenciler, biraz ilerde çok küçük bir okulda eğitimine devam ediyorlar. 4 yıldan beri bu okulun inşaatına neden çivi çakılmadı? 4 yıldan bu yana neden o çocuklar o sınıflarda oturuyor? Buradaki öğrenci ailelerinin talepleri var. Aileler, 4 yıldır çocuklarının eğitim hakkından mahrum olduğunu, birleştirilmiş kalabalık sınıflarda üst üste eğitime devam etmeye çalıştığını söylüyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı, bu okulun durumundan haberiniz var mı?"