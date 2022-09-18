CHP'li Karaca: Denizli'de 'depreme dayanıklı değil' denilerek yıkılan okul 4 yıldır yaptırılmadı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Babadağ ilçesinde “Depreme dayanıklı değil” denilerek yıktırılan ilkokulun 4 yıldır yapılmadığını, öğrencilerin mağdur edildiğini söyledi.
CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Babadağ’ın Kelleci Mahallesi’nde 4 yıl önce yıktırılan okulun bulunduğu arsaya gitti.
Karaca, burada yaptığı açıklamada, okulun “Depreme dayanıklı değil” denilerek yıkıldığını, aradan geçen süre içerisinde yeni bir okul binası yapılmadığını söyledi.
Öğrencilerin daha küçük bir okulda sıkışık bir şekilde öğrenimlerine devam ettiğini ifade eden Karaca, şöyle konuştu:
"Burası, öğrenci sayısı bakımından çok kalabalık bir ilçe. Bu öğrenciler, biraz ilerde çok küçük bir okulda eğitimine devam ediyorlar. 4 yıldan beri bu okulun inşaatına neden çivi çakılmadı? 4 yıldan bu yana neden o çocuklar o sınıflarda oturuyor? Buradaki öğrenci ailelerinin talepleri var. Aileler, 4 yıldır çocuklarının eğitim hakkından mahrum olduğunu, birleştirilmiş kalabalık sınıflarda üst üste eğitime devam etmeye çalıştığını söylüyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı, bu okulun durumundan haberiniz var mı?"
Video Haberler
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
- Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- Babacan'dan Alevilere yönelik mesajlar
- Perinçek'i işaret etti: Erdoğan-Bahçeli neyi konuşuyor?
- Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
- 'Gereğini yapmamız lazım'