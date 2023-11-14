CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Bu zihniyet ile anayasa masasına oturulmaz

CHP'li Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkındaki kararına ilişkin yaptığı açıklamada 'yeni anayasa' çağrılarına tepki gösterdi. Söz konusu 'kriz'in anayasada düzenlemesinin bulunduğuna dikkat çeken Karaca, "Anayasal düzenlemeyi uygulamayan ve toplumun adalete olan güven kırıntılarını yok etmeye kalkan zihniyet ile anayasa masasına oturulamaz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 20:08
CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Bu zihniyet ile anayasa masasına oturulmaz
Abone Ol google-news

Yargıtay 3. Dairesi'nin TİP'in tutuklu vekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren AYM'ye ilişkin suç duyurusu kararı "kriz" yarattı.

CHP Grup Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 'yargıdaki kriz'e ilişkin değerlendirmede bulundu. Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkındaki kararının çözümüne ilişkin düzenlemeyi anayasa üzerinden örnekle gösteren Karaca, hükümete de tepki gösterdi.

Karaca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Anayasa 158/3 maddesi yaratılmak istenen sözde “kriz” için düzenleme içermektedir.

Anayasayı “okumak” ve “uygulamak” yeterlidir.

“Yeni anayasa” çığırtkanlığı hiç bir  hukuki zeminde karşılık bulmaz.  

Zaten varolan anayasal düzenlemeyi uygulamayan, görmezden gelen ve toplumun adalete olan güven kırıntılarını da yok etmeye kalkan zihniyet ile anayasa masasına oturulamaz."


İlgili Haberler

İstanbul Barosu’ndan Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusu!

İstanbul Barosu’ndan Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusu!
Yargıtay üyesi hakimden açıklama: 'Bana kumpas kuruldu'

Yargıtay üyesi hakimden açıklama: 'Bana kumpas kuruldu'
Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, AYM ile Yargıtay arasında başlayan yargı krizine son noktayı koydu: Suç duyurusu yok hükmünde

Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, AYM ile Yargıtay arasında başlayan yargı krizine son noktayı koydu: Suç duyurusu yok hükmünde

En Çok Okunan Haberler