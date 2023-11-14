CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Bu zihniyet ile anayasa masasına oturulmaz

Yayınlanma: 14.11.2023 - 20:08

Güncelleme: 14.11.2023 - 20:13

Yargıtay 3. Dairesi'nin TİP'in tutuklu vekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren AYM'ye ilişkin suç duyurusu kararı "kriz" yarattı.

CHP Grup Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 'yargıdaki kriz'e ilişkin değerlendirmede bulundu. Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkındaki kararının çözümüne ilişkin düzenlemeyi anayasa üzerinden örnekle gösteren Karaca, hükümete de tepki gösterdi.

Anayasa 158/3 maddesi yaratılmak istenen sözde “kriz” için düzenleme içermektedir.



Anayasayı “okumak” ve “uygulamak” yeterlidir.



“Yeni anayasa” çığırtkanlığı hiç bir hukuki zeminde karşılık bulmaz.



Zaten varolan anayasal düzenlemeyi uygulamayan, görmezden gelen ve toplumun… pic.twitter.com/11CYgo3BTV — Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) November 14, 2023

Karaca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Anayasa 158/3 maddesi yaratılmak istenen sözde “kriz” için düzenleme içermektedir.

Anayasayı “okumak” ve “uygulamak” yeterlidir.

“Yeni anayasa” çığırtkanlığı hiç bir hukuki zeminde karşılık bulmaz.

Zaten varolan anayasal düzenlemeyi uygulamayan, görmezden gelen ve toplumun adalete olan güven kırıntılarını da yok etmeye kalkan zihniyet ile anayasa masasına oturulamaz."