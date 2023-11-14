CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Bu zihniyet ile anayasa masasına oturulmaz
CHP'li Gülizar Biçer Karaca, Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkındaki kararına ilişkin yaptığı açıklamada 'yeni anayasa' çağrılarına tepki gösterdi. Söz konusu 'kriz'in anayasada düzenlemesinin bulunduğuna dikkat çeken Karaca, "Anayasal düzenlemeyi uygulamayan ve toplumun adalete olan güven kırıntılarını yok etmeye kalkan zihniyet ile anayasa masasına oturulamaz" dedi.
Yargıtay 3. Dairesi'nin TİP'in tutuklu vekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren AYM'ye ilişkin suç duyurusu kararı "kriz" yarattı.
CHP Grup Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 'yargıdaki kriz'e ilişkin değerlendirmede bulundu. Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkındaki kararının çözümüne ilişkin düzenlemeyi anayasa üzerinden örnekle gösteren Karaca, hükümete de tepki gösterdi.
Anayasa 158/3 maddesi yaratılmak istenen sözde “kriz” için düzenleme içermektedir.— Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) November 14, 2023
Anayasayı “okumak” ve “uygulamak” yeterlidir.
“Yeni anayasa” çığırtkanlığı hiç bir hukuki zeminde karşılık bulmaz.
Zaten varolan anayasal düzenlemeyi uygulamayan, görmezden gelen ve toplumun… pic.twitter.com/11CYgo3BTV
Karaca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Anayasa 158/3 maddesi yaratılmak istenen sözde “kriz” için düzenleme içermektedir.
Anayasayı “okumak” ve “uygulamak” yeterlidir.
“Yeni anayasa” çığırtkanlığı hiç bir hukuki zeminde karşılık bulmaz.
Zaten varolan anayasal düzenlemeyi uygulamayan, görmezden gelen ve toplumun adalete olan güven kırıntılarını da yok etmeye kalkan zihniyet ile anayasa masasına oturulamaz."
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