CHP'li Muharrem Erkek'ten zirve öncesi kritik açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 6 muhalefet parti liderinin 28 Şubat'ta yapacağı açıklama öncesinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sözcü gazetesidnen Saygı Öztürk'e konuşan Muharrem Erkek, "Ülkemiz, demokrasiyi kaybetti, güçlendirerek yeniden getireceğiz" dedi.

Toplantıya AKP'den, MHP'den davetli olmadığını söyleyen Erkek devamında, “Gerçekten çok uyumlu, karşılıklı nezaket çerçevesinde çalıştık. Merkezimize demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü koyduğumuz için temel ilkelerde uzlaştık. Hazırladığımız metni sayın Genel Başkanlara sunduk. Onlar da uygun buldular. Metinde bir değişiklik olmadı. Metnin önemli başlıkları var: Yasama, yürütme, yargı, temel hak ve özgürlükler, kamu yönetimi, siyasi etik gibi" diye belirtti.

Muharrem Erkek şöyle konuştu:

“Davetiyeleri hiçbir ayrım yapılmadan gönderdik. İnsan hakları, kadın hakları, gençlik, önemli vakıflar, derneklerde davetlilerimiz arasında. Bu süreçte sistem tartışmalarına ciddi katkı veren, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda kitapları, makaleleri, çalışması olan hukukçular, akademisyenler, gazeteciler, köşe yazarları, basın dünyasının temsilcileri var. Partilerden yönetim kadroları da katılacak. Ama partililerin sayısını çok yüksek tutmadık ki sivil toplum ve medya ağırlıklı olsun. Pandemi koşullarını da dikkate alıp toplam 700 kişiyi davet edebiliyoruz.

İnanın çok sağlam bir temel atıyoruz. Kuvvetler ayrılığında hukuk devleti tesis eden, demokratik, özgürlükçü bir sistem inşa ediyoruz. Türkiye'nin yeniden inşası bu. Ekonomik kurulların bağımsızlığını da sağlayan hukuktur. Bugün Merkez Bankası bağımsız değilse, tamamen keyfiliğe dayanan bir tek adam sistemi varsa bunun sorumlusu sistemdir. Bu sistemi getirenler, milyonlarca aileye şiddetli yoksulluk yaşatıyor. İnsanımız geçim mücadelesi veriyor. Her 100 haneden 40 hanenin geliri, giderinden az. 15-30 yaş arası 20 milyon gencin üçte 1'i ne eğitimde ne de istihdamda. Gençlerin 3'te 2'si sokağa çıkabilmek için babasından harçlık alması gerekiyor. Birçok baba bu harçlığı veremiyor. Bu tabloyu değiştirmemiz lazım.

4 TEMEL MADDE

1- Demokratik hukuk devleti yani demokrasi, sistem, hukuk devleti ve özgürlükler. Özgürlükten ve farklılıklarımızdan da korkulmayacak.

2- Üretime büyük önem veriyoruz. Üniversiteler bilgi üretecek. Özgür üniversiteler ancak bilgi üretebilir. YÖK'ü kaldıracağız. Dünya sıralamasında bugün ilk 500'de üniversitemiz yok. Üniversiteler bilgi üretmezse katma değeri yüksek ürün üretemeyiz. Teknolojik ürün ihracatında 2020 verilerine göre Almanya 200 milyar dolar, Türkiye 4 milyar dolar.

3- Güçlü sosyal devlet. İnsan onurunu koruyan ve yücelten bir sistem. Şiddetli yoksullukla mücadelede, aile destekleri sigortası. Bu zaten yasalaşması gereken bir sigorta dalı. Asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan her aile onurlu bir yaşam sürebilecek.

4- Kamu yönetiminde liyakati sağladığımızda ve devlette israfı önlediğimizde dahi çok önemli adımlar atılmış olacak.