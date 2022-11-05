CHP'li Onursal Adıgüzel: İstiyoruz ki seçim güvenliği ile ilgili kimsenin aklında bir gram tereddüt kalmasın
CHP'nin İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlediği "CHP İl Bilişim Sorumluları Çalıştayı" sonrası değerlendirme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Devletin baskısını, bütün imkanlarını kullanan iktidarı bilimin ve teknolojinin yardımıyla geride bırakacağız. İstiyoruz ki ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olabilecek çalışmayı bu kamplarda çıkan sonuçlarla hayata geçirsin. Seçim güvenliği ile ilgili kimsenin aklında bir gram tereddüt kalmasın" dedi.
CHP İl Bilişim Sorumluları Çalıştayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP İzmir İl Başkanlığı ev sahipliğinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde bugün yapıldı.
Türkiye'nin birçok ilinden CHP'nin bilişim sorumlularının, il ve ilçe örgüt yöneticilerinin katıldığı çalıştayda seçim sürecinde dijital araçların kullanımı ile ilgili bilgiler verildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Devletin baskısını, bütün imkanlarını kullanan iktidarı bilimin ve teknolojinin yardımıyla geride bırakacağız. İstiyoruz ki ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olabilecek çalışmayı bu kamplarda çıkan sonuçlarla hayata geçirsin. Seçim güvenliği ile ilgili kimsenin aklında bir gram tereddüt kalmasın" dedi.
"TECRÜBE PAYLAŞIMI DA OLDU"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, kamp sonrası ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
- İnanıyoruz ki bilimin ışığında yürüdüğümüz bu yolda devletin baskısını, bütün imkanlarını kullanan iktidarı bilimin ve teknolojinin yardımıyla geride bırakacağız. Devlet baskılarına karşı başarılı olma fırsatını yakalayacağız. Kamuoyunda sorulan birçok soru var. Arkadaşlarımız seçmen listelerindeki yabancılar ve diğer konularda bilgi alarak bölgelerinde nasıl analizler yapacaklarını öğreniyor. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Bir tecrübe paylaşımı da var. İzmir İl Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde güzel bir çalışma kampı geçirdik. Katkısı olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
"SEÇİME KADAR SÜRECEK 6-8 AYLIK ÇALIŞMANIN BAŞLANGICI"
- İstiyoruz ki ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olabilecek çalışmayı bu kamplarda çıkan sonuçlarla hayata geçirsin. Seçim güvenliği ile ilgili kimsenin aklında bir gram tereddüt kalmasın. Seçim öncesi çalışmaların, sokak örgütlenmesi çalışmamızın, ev ziyaretlerimizin doğru ilerleyebilmesi, aile destekleri sigortası gibi projelerimizin de doğru anlatılması için bilişim sorumlularımıza, illerden gelen arkadaşlarımıza çeşitli öneriler sunduk. Uygulamalarını kolaylaştıracakları, insan kaynakları ve maddi kaynakları en verimli şekille kullanacakları bir ortamı sağladık. Bu kamp aslında bizim için il bilişim sorumlularının seçime kadar sürecek 6-8 aylık çalışma sürecinin başlangıcı oldu. Bu çalışmalar sonucunda biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de birinci parti olacak. Millet İttifakı da iktidar olacak.
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