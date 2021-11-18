CHP'li Öztrak: Kriz zirve yaptı

18 Kasım 2021 Perşembe, 15:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında oluşturulan Ekonomi Masası heyeti, Kütahya'da bir otelde esnaf, sendika, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Öztrak, “En uzun süreli krizimiz ekonomik kriz. Arkasındaki neden de hükümetin uygulamakta olduğu ekonomi modelinin tıkanmış olması. Dışarıdan borcu al, getir burada betona yatır. Rant yarat ve ondan sonra 'büyüdük' de. Ama aslında ekonomiyi şişir. Bugün baktığımız zaman ekonomik kriz zirve yapıyor. Bunu Türk Lirasının pul olmasından görüyoruz. Bugün paranın itibarını görüyorsunuz. Ben yetişemiyorum. Bugün yanlış bilmiyorsam 10 lira 90 kuruşu gördü. Gece 11 lirayı da gördü. Tüm iş insanlarıyla konuştuğumuzda, 'İstikrar yok. Bırakın istikrarı artık günlük olarak fiyat alıp, fiyat veremiyoruz' diyorlar" dedi.

"AĞIR BİR YÖNETİM KRİZİ YAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle tutuklanmasının ardından serbest bırakılarak İsrail'e gönderilen Mody ve Natali Oknin çifti ile ilgili de konuşan Öztrak, şunları söyledi:

“Bundan bir ay önce bir İsrailli karı kocayı tutukladılar. İstanbul'da Cumhurbaşkanının evinin fotoğrafını çekip casusluk yapıyorlar, diye. Dün onları uçağa bindirdiler, İsrail'e teslim ettiler. İsrail Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Biz hep söylüyoruz. Öyle bir ülke olduk ki; artık kimin içeri girip, kimin dışarı çıkacağını yargıçlar, savcılar değil, cumhurbaşkanı karar veriyor. Bunu rahip Brunson'da da Merkel'in talebiyle Almanya'ya iade edilen gazetecide de gördük. Dolayısıyla devlette ağır bir yönetim krizi yaşıyoruz. Bu da bizi her alanda patinaja sokuyor."

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.