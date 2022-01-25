CHP’li Selin Sayek Böke, AKPM Komite Başkanı oldu
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi başkanlığına seçildi.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu Kış Oturumu'nda yapılan oylamada CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi'nin başkanlığına seçildiği belirtildi.
Böke, söz konusu komitenin başkanlık görevine getirilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tebrik ve iyi dileklerini paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Sosyal adaleti, hak temelli demokratik hukuk düzenini inşa etmek için her yerde mücadeleye devam" ifadesini kullandı.
81 üyesi bulunan komite, toplumdaki savunmasız kişilerin durumunu dikkate alarak, sosyal haklar ve politikalar, halk sağlığı, sürdürülebilir kalkınma, ekonomik iş birliği, yerel ve bölgesel demokrasi ve bu alanlarda iyi yönetişim ile ilgili konuları ele alıyor.
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