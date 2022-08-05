CHP'li Seyit Torun'dan Bakan Kurum'a yanıt: 'Hayırdır, belediyeden yandaşa bağladığınız musluklar mı kesildi?

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:43

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “İstanbul emin ellerde değil” diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yanıt verdi.

Torun şöyle konuştu:

“Saray'ın atanmış bakanları sıraya girmiş, seçilmiş belediye başkanlarımızı eleştiriyor. Çevre Bakanı Murat Kurum, ‘Artık İstanbul emin ellerde değil’ demiş. Hayırdır Sayın Bakan, belediyeden yandaşlara bağladığınız musluklar mı kesildi? İmar rantlarını aktardığınız kişiler paraya mı sıkıştı? Açıkça söylüyorum: KPSS sorularına bile sahip çıkamayanların emin ellerden söz etmesi utanılacak bir durumdur.

“İHANETTEN ESER ÇIKMAZ”

Yetmemiş, ‘İstanbul’da 25 yıldır eser üreten bir anlayış vardı’ demiş. Sormak lazım: O zaman eski belediye başkanınızı niye zorla istifa ettirdiniz? İstanbul’a ihanet ettik diyen senin Cumhurbaşkanın değil miydi? Unutma Sayın Bakan; ihanetten eser çıkmaz.

“LİYAKATİ CÜMLE İÇİNDE BİLE KULLANMAYIN”

Bunlar da yetmemiş, ‘İstanbul’da ehliyetin yerini liyakatsizlik aldı’ demiş. Siz, rüşvetçiden büyükelçi, güreşçiden banka yönetim kurulu üyesi, damattan bakan yapan bir iktidarsınız. Sizin gibi bir iktidarın liyakat kelimesini cümle içinde kullanması bile bu millete zûldür.

“ÇOK HEVESLİYSEN ADAY OL, BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ AL”

İstanbul halkı yüzde 54 oyla Ekrem İmamoğlu’nu şehr-i emin seçmiştir. Çok hevesliyseniz İstanbul’a aday olur, eski başbakanınız gibi, milletin oylarıyla boyunuzun ölçüsünü alırsınız.

"İBB’NİN ADINI ANMAKTAN KORKUYOR”

İstanbul’da tarihi Balıklı Rum Hastanesi’nde bir yangın yaşadık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yangına hızla müdahale etti. Dikkatinizi çekmek isterim. Saray Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaparken şöyle diyor: ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale edildi, İçişleri Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz, itfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar.’ Sayın Kalın’a soruyoruz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu devletin kurumu değil mi? Adını bile anmaktan, bir teşekkür etmekten niye bu kadar korkuyorsunuz? Anlaşılan Erdoğan herkese İstanbul Büyükşehir Belediyesi demeyi bile yasaklamış. Sadece bu durum bile, devletteki partizanlığın göstergesidir.

“DAMADINI BAKAN YAPANA BÖYLE BAŞKANLAR YAKIŞIR”

AK Partili Hasankeyf Belediye Başkan Vekili, partisinden istifa etti. İstifa mektubunda şöyle diyor: ‘Gençlerimiz işsizken, belediye başkanı ve ilçe başkanı aile şirketi kurup akrabalarını işe yerleştirdi.’ İşte Ak Parti belediyeciliği budur. Ne demişler: Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider. Damadını bakan yapan birine, akrabalarını işe alan başkanlar yakışır. İktidara sesleniyoruz: Bizim belediyelerimize saldıracağınıza önce kendi içinizdeki ayıpları temizleyin.”