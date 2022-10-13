CHP'li Tuncay Özkan: 'Sansür, hapis ve baskı için kalkan eller! Tarih bunu yazdı'

13 Ekim 2022 Perşembe, 19:02

Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri bugün devam ediyor.

Teklifin; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngören, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” düzenleyen 29. maddesi, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

“TARİH BUNU YAZDI”

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında; TBMM Genel Kurul salonunda 29. maddenin kabul edildiği anın fotoğrafını paylaştı. Özkan, paylaşımında; “Sansür, hapis ve baskı için kalkan eller! Tarih bunu yazdı” açıklamasını yaptı.

Sansür, hapis ve baskı için kalkan eller! Tarih bunu yazdı. pic.twitter.com/udMH7mdlvz — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) October 13, 2022

“ANLATAMADIK”

Özkan, maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime verilen arada; basın locasına dönerek ellerini iki yana açtı ve şunları söyledi:

“Türk Ceza Kanunu’nun 13 maddesi bir araya getiriliyor. 217-a diye bir yeni metin oluşturuluyor. Bu metinde tutuklu yargılama esas olarak, biz tutuksuz yargılansın istiyoruz. Herkes yargılanabilir, tutuksuz yargılansın. Gazeteciler, bu işle ilgilenenler ve vatandaşlar, bundan muaf olsun istiyoruz. Ama anlatamadık arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 aydır, sizlerle de örgütlerle de görüştük ama diyalog kapılarını açık tutarak anlatmaya çalıştık. Ama anlatamadık. Elimizden bu kadar geliyor. Bundan sonrası sizde.”