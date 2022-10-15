CHP'li Tuncay Özkan'dan iktidara: 'Baharın gelişini engelleyemezsiniz'

15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, “sansür yasası” TBMM’de görüşülürken iktidar milletvekilleriyle ceza maddelerinin kaldırılması için görüştüklerini söyledi. Özkan, görüşmeler sırasında iktidar vekilleriyle yasanın değiştirilmesine yönelik yaptığı görüşmeleri Cumhuriyet’e anlattı.

Yasayı hazırlayan vekiller ve grup başkanvekilleriyle görüştüklerini söyleyen Özkan, “Cezaları kaldırma konusunda itiraz ettik. Gazeteciye haberi için ya da vatandaşa bir retweet için ceza verilmesi kabul edilir değil. Ancak cezalar konusunda geri adım atmadılar. Tutuksuz yargılanmayı önerdiğimizde de kabul etmediler. Ceza olmadan sistemin çalışmayacağını savunuyorlar” ifadelerini kullandı.

‘MHP 29’A KAPALIYDI’

Görüşmelerinde AKP içinde uzlaşmacı isimler olduğunu da söyleyen Özkan, şunları kaydetti:

“Yasayı hazırlayan arkadaşlardan bazıları hep diyaloğa açık oldu. Ancak cezalar konusuna nedense bir türlü güçleri yetmedi. Parti içinden, Saray’dan sürekli engellendiler diye görüyorum. MHP madde 29 konusunda daha kapalıydı.”

Kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi’nde tutuklu kaldığını anımsatan Özkan, “Mücadelemiz bu acının bir daha yaşanmaması için. Kışı uzatabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz” dedi.