CHP'li Yalçın Karatepe ve Mehmet Şimşek bir araya geldi
CHP'nin ekonomi kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmesi başladı. Zirvede, CHP'nin Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe'nin, temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirmesi bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin görüşmesi başladı.
Karatepe’yi bakanlığa girişinde Bakan Şimşek ve Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya karşıladı.
Karatepe, görüşmenin ayrıntılarını 13.30'da CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.
ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞINA ZAM
Görüşmenin en önemli gündemlerinden biri asgari ücrete temmuzda zam yapılması olacak. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.
Gölge Bakan Yalçın Karatepe zam için nasıl kaynak bulunacağının formülünü de Bakan Şimşek'e anlatacak.
Karatepe, halihazırda hükümetin çalıştığı vergi reformu paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor da hazırladı. CHP’li Karatepe ayrıca acil önlem alınması gereken konular olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanı’na sunacak.
Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin artırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da gündeme getirilecek.
NE OLMUŞTU?
Şimşek’in CHP heyeti ile görüşme kararı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmede alınmıştı.
CHP’nin gölge kabinesinde yer alan isimler daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüşmüştü.
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