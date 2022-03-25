CHP'li Yıldırım Kaya, cemaat yurdunda şiddete uğrayan çocukları TBMM gündemine taşıdı

25 Mart 2022 Cuma, 16:07

CHP'li Kaya, İstanbul’da Süleymancılar cemaatine ait bir erkek yurdunda şiddete uğrayan erkek öğrencilerin görüntülerini dün akşam sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İstanbul Valiliği de görevlinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaya, yaşanan durumun açığa çıkartılması için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye 4 ayrı soru önergesi verdi.

“SÜLEYMANCILAR CEMAATİNİN KAÇ YURDU VARDIR?”

Bakanların yanıtlaması istenilen sorular şöyle:

“Yargıya intikal eden olayda çocukların haklarını korumak için Bakanlığınız da davaya müdahil olacak mıdır? Cemaat ve tarikat yurtlarında kalan kaç ortaokul, kaç lise öğrencisi, kaç üniversite öğrencisi vardır? Süleymancılar cemaatinin kaç yurdu vardır? Bu yurtlar hangi şehirlerdedir? Kapasiteleri kaç kişiliktir? Türkiye’de diğer cemaat ve tarikatlara bağlı kaç öğrenci yurdu vardır? Bu yurtlar hangi illerimizdedir ve kapasiteleri kaç kişiliktir? Devlet yurdu yapılması için Bakanlığınız tarafından nasıl bir çalışma yürütülmektedir? Bakanlığınızın Cemaat ve tarikatlara bağlı vakıflarla yaptığı protokoller sonlandıracak mıdır? Yargıya intikal eden olayda çocukların haklarını korumak için Bakanlığınız da davaya müdahil olacak mıdır?”

Konuyla ilgili açıklama da yapan Yıldırım Kaya şunları söyledi:

“Devlet yeterli sayıda yurt yapmadığı için çocuklarımız tarikat cemaat vakıf yurtlarına teslim edilmiştir. Bu konu çözülmediği sürece başka illerde de yaşanır unutmayalım. Elazığ’da Adana’da Antalya’da tarikat yurtlarında kalan öğrencilerimizin başına gelenleri unutmayalım. Karaman’da Ensar Vakfı’nın yurdunda kalan 45 çocuğumuza tacizi tecavüzü unutmayalım.”