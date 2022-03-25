CHP'li Yıldırım Kaya, cemaat yurdunda şiddete uğrayan çocukları TBMM gündemine taşıdı
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya İstanbul’da Süleymancılar cemaatine ait olduğu belirtilen bir erkek yurdunda şiddete uğrayan erkek öğrencilerin durumunu dört bakana sordu. Kaya; İçişleri, Adalet, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlarının, yargıya yansıyan olayda çocukların haklarını korumak için davaya müdahil olup olmayacaklarını açıklamalarını istedi.
CHP'li Kaya, İstanbul’da Süleymancılar cemaatine ait bir erkek yurdunda şiddete uğrayan erkek öğrencilerin görüntülerini dün akşam sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İstanbul Valiliği de görevlinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Kaya, yaşanan durumun açığa çıkartılması için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye 4 ayrı soru önergesi verdi.
“SÜLEYMANCILAR CEMAATİNİN KAÇ YURDU VARDIR?”
Bakanların yanıtlaması istenilen sorular şöyle:
“Yargıya intikal eden olayda çocukların haklarını korumak için Bakanlığınız da davaya müdahil olacak mıdır? Cemaat ve tarikat yurtlarında kalan kaç ortaokul, kaç lise öğrencisi, kaç üniversite öğrencisi vardır? Süleymancılar cemaatinin kaç yurdu vardır? Bu yurtlar hangi şehirlerdedir? Kapasiteleri kaç kişiliktir? Türkiye’de diğer cemaat ve tarikatlara bağlı kaç öğrenci yurdu vardır? Bu yurtlar hangi illerimizdedir ve kapasiteleri kaç kişiliktir? Devlet yurdu yapılması için Bakanlığınız tarafından nasıl bir çalışma yürütülmektedir? Bakanlığınızın Cemaat ve tarikatlara bağlı vakıflarla yaptığı protokoller sonlandıracak mıdır? Yargıya intikal eden olayda çocukların haklarını korumak için Bakanlığınız da davaya müdahil olacak mıdır?”
Konuyla ilgili açıklama da yapan Yıldırım Kaya şunları söyledi:
“Devlet yeterli sayıda yurt yapmadığı için çocuklarımız tarikat cemaat vakıf yurtlarına teslim edilmiştir. Bu konu çözülmediği sürece başka illerde de yaşanır unutmayalım. Elazığ’da Adana’da Antalya’da tarikat yurtlarında kalan öğrencilerimizin başına gelenleri unutmayalım. Karaman’da Ensar Vakfı’nın yurdunda kalan 45 çocuğumuza tacizi tecavüzü unutmayalım.”
İlgili Haberler
- Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’dan MEB'e 'tarikat tepkisi
- Çocuk istismarından tutuklanan tarikat 'şeyh'i Fatih Nurullah'a bir istismar davası daha
- Aylardır okula gitmeyen ortaokul öğrencileri tarikat kurslarından çıktı: Konu Meclis gündeminde
Video Haberler
- Doktora 'enjektör'lü saldırı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- İç çamaşırından binlerce uyuşturucu çıktı
- Nevruz sonrası operasyon: Çok sayıda gözaltı
- '2 binden fazla çocuk kaçırıldı'
- 'Erdoğan'ın kuyusunu kazıyorlar'
En Çok Okunan Haberler
- İzmir'de halk ekmek kapasitesi 250 bine çıkarıldı
- Erbaş: 90 bin cami en büyük hazine
- Stratejik Pusula, AB liderleri tarafından kabul edildi
- Aydın Şehir Tiyatrosu'ndan Tiyatro Günü özel pragramı
- Bilal Erdoğan'dan gitmek isteyen gençlere 'tavsiye'
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması
- Tecrübeli oyuncudan veda!
- AKP'den torba kanun açıklaması
- MHP'li belediye ve TÜGVA'ya kötü haber
- Türkiye, 'sıfır araç' satışında Avrupa'nın en gerisinde