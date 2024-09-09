CHP'nin kuruluş yıl dönümü: Taksim Anıtı'na çelenk bırakıldı

Yayınlanma: 09.09.2024 - 14:20

Güncelleme: 09.09.2024 - 15:41

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 101. yılı töreni kapsamında parti temsilcileri İstanbul'da tören düzenledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin kuruluşunun 101’nci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda gerçekleştirilen resmi törene katıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği törene İmamoğlu’nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, İBB Meclis Başkanvekili Nuri Aslan, İBB CHP Meclis Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

“BİR ASIR GEÇTİ, CHP DİMDİK AYAKTA''

Anıta çelenk bırakma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan İmamoğlu, “Partimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Gerçekten dünyada başka bir örneği olmayan ve kurtuluş mücadelesi esnasında bir partinin demokrasi adına halkın iradesinin organize olması adına kurulmuş olması dünyada görülmemiş bir örnek. Böylesi kıymetli bir örneği ve aynı zamanda net olarak ifade edeyim. Demokrasiyi en uygulamalı bir biçimde dünyaya gösteren ve hissettiren bir kurucu önderimizin varlığı belki de en bizi en özel kılan durumdur. Bu yönüyle kurucumuz olan ve Kurtuluş Savaşı'na liderlik yapan ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hepinizin huzurunda minnet duygularımı iletmek istiyorum. 101, dile kolay bir asır geçti ve Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ÇAĞDAŞ UYGARLIK DÜZEYİNE HEP BİRLİKTE ÇIKARACAĞIZ''

“Sadece halkın hizmetinde olan partimiz aynı zamanda Cumhuriyet’in, demokrasinin, laikliğin, hukuk devleti ve sosyal adaletin öncüsü ve savunucusu olarak ülkemize hizmet etmeye devam ediyor” diyen İmamoğlu, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında halkımızın bizden çok büyük beklentileri olduğunu bütün Cumhuriyet Halk Partisi üyelerini bilmesi şarttır. Hep birlikte ülkemizi yeniden demokrasiye, adalete ve refaha kavuşturmak görevimizdir. Herkesin özgür ve eşit dayanışma ve kardeşlik içerisinde yaşadığı güçlü bir ülkeyi inşa edebilmek Cumhuriyet Halk Partililerin bu yüzyılın başlangıcında düşen en önemli görevler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partili olmanın büyük sorumluluğuyla, büyük onuruyla, Türkiye’yi birleştirip bütünleştiren siyaset anlayışıyla Atatürk'ten aldığı güç ve ilhamla ülkemizin geleceğini halkla birlikte halkımız için şekillendirecek ve Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine hep birlikte taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Partililere seslenen İmamoğlu, CHP’nin kapılarını 86 milyona açmalarını isteyerek, “Bu inançla buradayız ve partimizin 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Sevgili dostlarım, değerli dava arkadaşlarım biz bu çağda, bu yılda partide görev yapmanın aslında ne denli büyük bir sorumluluk olduğunun farkında olan insanlarız. Ben öyle hissediyorum. Ben diyorum ki belki de partimiz tarihinde kuruluş, kurtuluş döneminin sonrasında en önemli süreçte siyaset görevi içerisinde olan kişileriz. Bu bağlamda özenli bir tutumu ve tavrı sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarını ardına kadar 86 milyon insanımıza milletin evlatlarına açınız. Davetkar ve insanların gelip Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletimizin geleceği için siyaset yapmaya davet ediniz. Bu milletin kurtuluşu ve gerçekten bu milletin yeni bir Cumhuriyetin kuruluşu döneminde muhtaç olduğu Cumhuriyet Halk Partisi anlayışına bu dönemde de yeni ihtiyaçları ve onları karşılayacak düşünceye ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte de yine halkla birlikte hareket edersek başarıya ulaşacağımızı bilmenizi isterim” dedi.

“GELİN HEP BİRLİKTE İKİNCİ YÜZYILI İNŞA EDELİM''

“Türkiye'de sistemi kısırlaştıran ve rejimi sadece tek kişilik bir otoriteye dönüştüren bir anlayışa karşı yeniden güçlü bir demokrasiyi, güçlü bir hukuk devletini inşa etmek istiyorsak milletimizin her kesimini içimize katarak, davet ederek bu anlayışla birlikte mücadelenin bir parçası yapmayı sağlamakla yükümlüyüz” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle ve özellikle ülkemizin pırlanta gençlerini ve hanımefendileri Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyoruz. Gelin hep birlikte ikinci yüzyılı inşa edelim. Dünyanın en misafirperver partilileri gibi gelen bütün halkımızı karşılayın. Ama kapıdan içeri girip üye olduktan sonra onların sizinle eşit birer ev sahibi olduğunu onlara hissettirin. Ve partimizin emin olun ki partimizin bu kapsayıcılığıyla birlikte yapmamız gereken bir şeyi daha hatırlatmak isterim. O da bugünün durumundan şikayet etmek ya da bugünün sıkıntılarını anlatmak ya da bugünün sıkıntılarının sorumlularını milletimize ifade etmek görevimiz bitmiştir çünkü bu görevi yerine getirdik.”

“MİLLETİMİZ ÇARE ARIYOR''

“Milletimizle birlikte el sıkıştık. Milletimiz bizi 31 Mart'ta Türkiye'nin birinci partisi yaptı. Niçin yaptı? Ekonomide, adalette, eğitimde birçok konuda ülkemizi çok zor duruma düşüren politikaların sorumlusunun bugünün iktidarı olduğunu vatandaşımız biliyor, çözüm arıyor, çare arıyor ve çözüm ve çare arayışında da 31 Mart'ta bu ülkenin neredeyse yüzde 65’ine yakın nüfusunun yaşadığı yerlerin yönetimini bize veriyor. Bu demek oluyor ki vatandaşımız farkında bizimle el sıkıştı ve bize bu yetkiyi verdi. Cennet vatanımızın güzidesi en üst seviyede temsilini sağlayan İstanbul'umuza ikinci dönem kazandıran nefer gibi çalışan dostlarımızın bir bölümü dava arkadaşlarımızın bir bölümü burada. O dönem yürüttüğümüz politikaları ve propagandayı hatırlıyorsunuz ki evet biz bunları anlattık vaatlerimizde bulunduk ve milletimiz bizi seçti. Yani dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi dedi. Bu kadar net.

“PARTİ PROGRAMI SÜRECİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUM''

Şimdi ise milletimiz bizden çözüm maddelerini istiyor. Her konuda endüstride, sanayide, tarımda, eğitimde, adalette, dış politikada, kalkınmada, gençlik politikalarında, haksızlığın ve hukuksuzluğun olmadığı bir ülke var etme konusundaki prensiplerde bugünkü rejimi nasıl değiştirip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni daha işlevli hale nasıl getireceğimizi, milletin istediğinin olduğunu iddia eden değil milletin olduğunun istediğini net olarak ifade eden ve kanıtlayan bir anlayışı milletimize anlatmamız gereken bir dönemdeyiz. O bakımdan dün itibarıyla başlatılan parti programı sürecini çok önemsiyorum. Parti programının 8-10 ay içerisinde tamamlanırken de sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin ya da sevenlerinin değil aynı zamanda milletimizi temsil eden bütün kurum kuruluşlarının, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla beraber yazılacak yeni programı hep birlikte oluşturmak ve onu da milletimize tane tane kelime kelime anlatmakla yükümlü olduğumuz bir döneme giriş yaptık.

“PARTİ İÇİ HUSUSLARI ZİHNİNİZDEN SİLİN''

Sevgili dostlarım işte tam da bu kapsamda büyüyelim milletimizi kucaklayalım. Değil bir buçuk milyon 15 milyon üyesi olan kocaman bir siyasi partiyi sadece ülke demokrasisine değil dünya demokrasi tarihine geçecek büyük bir halkçı devrimi büyük bir icraatçı devrimi, büyük bir kalkınmacı devrimi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bütün ülkemize, bütün milletimize, bütün dünyamıza hep birlikte gösterelim. Ben bugünkü sorumluluğumuzun bu olduğunu iddia ediyorum. Geçmişte sizi meşgul eden bir kısım parti içi hususları zihninizden silin. Geçmişte sizleri meşgul edip çokça müzakerelerini yaptığınız tartışmaları silin atın, mevzu başkadır, süreç başkadır, milletimiz hizmet bekliyor. Her attığınız adımın, her söylediğiniz sözün bizi iktidara da bir adım yaklaştırıyor mu ya da bir adım uzaklaştırıyor mu diye düşünerek atmanızı tavsiye ediyorum.

“İKTİDAR YOLCULUĞUNUN EN ÇALIŞKAN NEFERİ OLACAĞIMA HEPİNİZE SÖZ VERİYORUM''

“Ben bu duygularla, bu iktidar yolculuğunun en çalışkan neferi olacağıma hepinize söz veriyorum. Bu bağlamda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hizmeti geçmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar geçmiş dönem görev yapmış bütün genel başkanlarımızı saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum. Bu yolculukta sürecimize liderlik eden çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e başarılar diliyorum. İşte tam da bu duygu ve bütünleşmeyle birlikte Cumhuriyet Halk Partililere inşallah önümüzdeki süreçte milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili olacak yeni üyelerimize ve tabii ki milletimize nice güzel yüzyıllar diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Elbette onunla birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi…”

“BİZE DÜŞEN ÇOK BÜYÜK GÖREVLER VAR''

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise “Bugün 9 Eylül. Halkın partisi kurtuluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi 101 yaşında. Bize düşen çok büyük görevler vardır. İkinci yüzyılında hem demokrasiyi geliştirmek, hem cumhuriyetin yeniden inşa sürecini başlatmak gibi çok tarihi bir görev, çok tarihi bir sorumluluk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticilerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerini beklemektedir. Yeniden Türkiye'yi sanayide, tarımda, teknolojide kalkınan bir ülke haline getirmek için büyük bir mücadele bizi bekliyor. Partimizin 101’inci yılında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile geleneği geleceğe taşıyacağız ve ülkemize hep birlikte hak ettiği refaha getireceğiz. İstanbul tarihin belirli evrelerinde olduğu gibi bu sürecin, bu başarının, ikinci yüzyıl mücadelemizin başarısının da öncüsü olacak. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da İstanbul'dan ayrıldığı ruhla 2019 ve 2024’te İstanbul ve Türkiye'de yarattığımız umutla ikinci yüzyılın şafağında iktidar olacağız. Yaşasın cumhuriyet diyorum. Yaşasın demokrasi diyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. 101’inci yılımız kutlu olsun” dedi.