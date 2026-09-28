Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız AKP'li oluyor: Tarih belli oldu!

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar doğrulandı.

Bir süredir hakkında "transfer" iddiaları dile getirilen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın yarın AKP’ye geçeceği öğrenildi.

AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’la birlikte Ankara'ya giden Yıldız’ın partiye katılımının kabul edildiği ve 29 Eylül Salı günü düzenlenecek AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yeni rozetini takacağı öğrenildi.

27 YIL SONRA İLK

1992’de ilçe olan Çiğli’nin ilk başkanı ANAVATAN Partili Galip Öztürk olmuştu. Öztürk 1994-1999 arasında da başkanlık koltuğuna oturmuştu. O tarihten sonra sağ partiler Çiğli’de bir daha iktidara gelememişti. 1999’da CHP’den Tevfik Alyanak, 2004-2009 CHP’den Ensari Bulut, Bulut’un ölümüye mecliste yapılan seçim sonrası 2009-2014 CHP’den Metin Solak, 2014-2019 CHP’den Hasan Arslan, 2019-2024 CHP’den Utku Gümrükçü başkanlık yaptı. 2024 yerel seçimlerinde ise CHP’den Onur Emrah Yıldız başkan seçildi.

ONUR EMRAH YILDIZ KİMDİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nde çalışma hayatına başlayan Yıldız, 2019’da İZSU’nun Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü görevine geldi.

2024 seçimlerinde de CHP’den Çiğli Belediye Başkanlığı adayı olan ve yüzde 48 oy alarak belediye başkanı seçilen Yıldız’ın babası Kemal Yıldız da Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Ege Bölge Sorumlusu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) eski Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.