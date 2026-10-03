Çiğli Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi... AKP'ye geçen başkana protesto: Su şişesi fırlatıldı!

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmasının ardından ertelenen ekim ayı meclis toplantısı, yoğun güvenlik önlemleri ve protestoların gölgesinde yapıldı.

CHP ve YENİ Parti üyeleri ile yurttaşlar Yıldız’ı alkışlarla protesto ederken, salondan başkanın bulunduğu yöne su şişesi fırlatılmasıyla tansiyon yükseldi.

Onur Emrah Yıldız’ın CHP’den istifa ederek AKP'ye geçmesinin ardından ertelenen ekim ayı olağan meclis toplantısı yeniden gerçekleştirildi.

Polis ekipleri meclis öncesi ve sırasında salonda güvenlik önlemi aldı. Salona girişlerde bazı yurttaşlara kimlik sorulması üzerine tepki gösterildi.

SU ŞİŞESİ FIRLATILDI

Bir yurttaş ise meclis toplantılarının halka açık olduğunu belirterek uygulamaya tepki gösterdi.Toplantı sırasında salonun arka bölümünden Başkan Onur Emrah Yıldız’ın bulunduğu yöne doğru su şişesi fırlatıldı.

Yıldız, şişeyi atan kişinin salondan çıkarılmasını istedi.

Toplantıya katılan CHP ve YENİ Parti grupları ile izleyici yurttaşlar, Başkan Yıldız’ı alkışlarla protesto etti. Salonda zaman zaman tansiyon yükseldi.