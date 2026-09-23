Çiğli Belediyesi'nde 'AKP' iddiası ortak açıklamayla yalanlandı: 'Halkın menfaatlerinin yanında olmaya devam edeceğiz'

Çiğli Belediye Meclisi'nin CHP, Yeni Parti ve Bağımsız üyeleri, kamuoyunda gündeme gelen iddialar üzerine ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, meclis üyeleri üzerindeki parti değişikliği söylentilerine değinilerek, duruşlarının net olduğu vurgulandı.

Ortak metinde, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Çiğli Belediye Meclis Üyeleri üzerinden çeşitli siyasi parti değişikliklerine ilişkin söylentiler kamuoyunda yer almaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti ve Bağımsız Çiğli Belediye Meclis Üyeleri olarak açıkça ifade ediyoruz; AK Parti’ye geçmek gibi bir düşüncemiz, kararımız veya girişimimiz yoktur. Her birimiz kendi siyasi irademiz ve durduğumuz yer konusunda netiz. Çiğli halkının bize verdiği görevin sorumluluğuyla, kişisel siyasi hesapların değil, Çiğli’nin ve Çiğli halkının menfaatlerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

"ZOR ZAMANLARDA ORTAYA KONULAN DURUŞ ÖNEMLİ"

Açıklamada, meclis üyelerinin Çiğli'nin ihtiyaçlarına odaklandığı belirtilerek, "Çiğli’nin ihtiyacı; kişisel hesaplar değil, istikrar, güven, şeffaflık ve halkın sorunlarına odaklanan bir Belediye Meclisidir. Siyaset, sadece seçim dönemlerinde verilen sözlerden ibaret değildir. Asıl önemli olan, zor zamanlarda ortaya konulan duruş ve verilen sözlerin arkasında durabilmektir. Kamuoyunda dolaşan asılsız iddialara itibar edilmemesini, siyasi duruşumuzla ilgili açıklamalarımızın esas alınmasını önemle rica ediyoruz" denildi.