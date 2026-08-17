Çok konuşulacak 'Akşener' iddiaları: Erdoğan'a 'sakın' dedi

Eski İYİ Partili ve Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın geçtiğimiz günlerde AKP'ye katılması bekleniyordu. Ancak Dikbayır'ın sosyal medya hesabından haberleri yalanlaması sonrasında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ümit Dikbayır'ın AKP'ye katılımını Meral Akşener'in talebi üzerine reddettiğini öne sürdü. Altaylı, iki isim için Akşener'in Erdoğan'a "Kapınıza gelirse içeri sokmayın" dediğini öne sürdü.

Söz konusu uyarı üzerine Erdoğan'ın Dikbayır'ın partiye katılımını tereddütsüz bir şekilde reddettiği iddia edildi.

İKTİDARA YAKIN İSİM DE DİLE GETİRMİŞTİ

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan da geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'in vetosu nedeniyle Dikbayır'ın AKP'ye katılamadığını söylemişti.

Ümit Dikbayır'ın katılmadığı törende İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile 7 belediye başkanına parti rozeti takılmıştı.

DİKBAYIR'I GÖRÜNCE DİREKT ÇİZMİŞ

Altaylı, son kararın Erdoğan tarafından verildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Biliyorsun, katılımlar konusunda son kararı Beyefendi veriyor. Tüm isimler onun önüne gidiyor. O da anladığımız kadarı ile kapsamlı bir inceleme yapıyor ve sonunda evet ya da hayır diyor. Ümit Dikbayır ismini hiç düşünmeden veto eden Sayın Erdoğan oldu. Tartışmadı bile, kesip attı.”

AKŞENER İDDİASI

Vetonun gerekçesini başka bir kaynaktan öğrendiğini dile getiren Altaylı, aktardığı kulis bilgisinde Meral Akşener'in Erdoğan'a iki kişinin adını verdiğini öne sürdü:

“Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki isim vermiş; ‘Bunlar kapınıza gelirse sakın içeri sokmayın’ diyerek ricacı olmuş.”

Altaylı, bu nedenle vetoyu doğrudan Akşener'in değil, onun talebi üzerine Erdoğan'ın koyduğunu söyledi. Akşener'in Erdoğan'a verdiği ikinci ismin kim olduğu ise söz konusu kulis bilgisinde belirtilmedi.