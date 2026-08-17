Cübbeli Ahmet'ten 'Süleymancılar' operasyonuna destek: Sıradaki cemaati işaret etti!

Türkiye'deki en büyük dinsel yapılanmalardan biri olan Süleymancılar cemaatine yönelik 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' adıyla başlatılan soruşturma ve operasyonlar üzerine, 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de bir açıklama yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ikldara yakınlığıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı açıklamasında, yapılan operasyonun herhangi bir dinsel yönü olmadığını öne sürerek "AK Parti hükümeti asla Müslümanlara ve tasavvuf ehline zulüm yaparak baskın yapan bir yönetim şeklini benimsememiştir. Bunun ispatı için delile bile hâcet yoktur. Ancak FETÖ gibi dış güçlerle irtibat kuran ve memleketi işgal ettirmek için darbe yapmaya kalkışan yapılardan ders çıkaran devletimiz şu anda FETÖ olma yolunda hızla ilerleyen Alihan Kuriş suç örgütüne bir operasyon yapmıştır" dedi.

"DEVLET OPERASYONA MECBUR KALDI"

Ünlü, operasyona desteğini de şu sözlerle dile getirdi: "Burada devlet nezdinde suçlar tespit edilmiştir. Ayrıca bu suçlar ile bu kişilerin yargılanmaması durumunda şu anda zaten Almanya'nın elinde olan bu örgüt merkezinin daha aktif rol alacağı ve FETÖ gibi 150 kadar ülkede faaliyetlerini artıracağı ve FETÖ ile iltisak kurduğu gibi tespitler mülâhazasıyla devletin ve milletin bu gibi yapılardan zarar görmemesi için hükümetimiz ve devletimiz İslam'a ve Müslümanlara zarar getirmeyecek şekilde medreselere dokunmaksızın gayri meşrû işlere bulaşmış olan yönetim kadrosuna böyle bir operasyon yapmak mecbûriyetinde kalmıştır."

Süleymancılardaki "bozulma"nın sadece "soydan gelme" vasfıyla hareket edilmeye geçilmesiyle başladığını öne süren Ünlü, "Ne zaman ki Süleyman Efendi Hazretleri’nin koyduğu ilmî icâzet ve tekâmül şartları ihlâl edilerek sadece “soyundan gelme” vasfıyla hareket edilmeye başlandı; sonrasında ise devamlı holdingleşme, dış güçlerle irtibat, sürekli güç devşirme ve en nihâyetinde Mossad ve CIA'in en büyük aparatı olan FETÖ'yle birleşme ve gaye birliği yapıldı. İşte Süleyman Efendi Hazretleri’mizin kurmuş olduğu bu mübârek medrese ocağının başındaki yönetim bugün; bütün gayrimeşrû faaliyetlerin, yolsuzlukların, soysuzlukların, kara para aklamaların, at yarışlarının, it yarışlarının tâkip edildiği bir merkez hâline geldi" dedi.

'İSMAİLAĞA' UYARISI: TEKERRÜR KAÇINILMAZ OLACAK

Sözü daha sonra, aynı sorunları yaşadığını belirttiği diğer cemaatlere getiren Ünlü, "Bu şu anda diğer bazı tarîkatlerin -tümünü tenzih ederim- hâline ne kadar da benziyor, değil mi? İşte mantıktaki kâide üzere: “suğrâ, kübrâ neticeye gittiği” gibi, bu gidişatla da diğer bazı cemâatlerde aynı netîcenin hâsıl olmaması muhâldir" diyerek İsmailağa cemaatini işaret etti.

Kendisinin de yakın geçmişte içinden çıktığı İsmailağa cemaatinde benzer bir durumun yaşandığını iddia eden Ünlü, "Şimdi İsmailağa’da da Mahmûd Efendi Hazretleri’nin en yakınında yıllarca hizmet etmiş olan ve hatta Ali Haydar Efendi Babamızdan bereketlenmiş İbrahim Efendi vesair Şûrâ Hocaları gibi zatlar ile istişâre terkedilip, bu işlere birkaç senedir başlamış olup Mahmûd Efendi Hazretleri’nin usûl ve erkânından zerre kadar haberi bulunmayan Abdullah Kılıç gibi birinin genel sekreterliğe getirilmesi ve istişare heyetine sokularak bütün bürokratlarla görüşmelerde başı çekmesi, İsmailağa Cemaati açısından da aynı sorunun yaşanacağı konusunda büyük bir sinyal vermektedir" ifadelerini kullandı.

Ünlü, sözlerinin devamında "uyarı"sını açıkça şöyle yaptı:

"İsmailağa’da da maalesef aynı şeyler gözlenmekte olup iş ehliyet ve liyâkattan çıkarılıp oğul, damat, torun ve kayınbirader noktasında şekil aldığı zaman tarihin tekerrür etmesi kaçınılmaz olacaktır. Eskilerin deyimiyle: “Tarih tekerrürden ibârettir. Ama ibret alınsaydı hiç tekerrür eder miydi?!” İşte bu noktada FETÖ gibi siyonist oluşumların kimi tutup kimi tutmadığına iyi bakılmalıdır. Görüldüğü üzere bütün FETÖ’cü siteler şuan Alihan Kuriş lehine açıklamalar yapmaktadır. Peki bu firârî Hamdullah Öztürk teröristi şu anda kimi zemmediyor? Bu kardeşinizi zemmediyor. Peki Kimi methediyor? Ahmet Usta Osmanlıoğlu'nu ve Mahmut Eren'i methediyor. Dolayısıyla vech-i şebehler bir değil, elvân elvân."