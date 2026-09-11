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Cübbeli Ahmet, 'Voleybolcuları tebrik etmek dinden çıkarır' demişti... Yeni Şafak yazarı sordu: 'Cumhurbaşkanımızın durumu nedir?'

Cübbeli Ahmet, 'Voleybolcuları tebrik etmek dinden çıkarır' demişti... Yeni Şafak yazarı sordu: 'Cumhurbaşkanımızın durumu nedir?'

11.09.2026 10:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cübbeli Ahmet, 'Voleybolcuları tebrik etmek dinden çıkarır' demişti... Yeni Şafak yazarı sordu: 'Cumhurbaşkanımızın durumu nedir?'

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarı İsmail Kılıçarslan, "kadın voleybolcuları tebrik etmenin kişiyi dinden çıkaracağını" öne süren Cübbeli Ahmet'e, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edip kutlamasını sordu.

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"Cübbeli Ahmet" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün yıllar önce yaptığı açıklama, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa şampiyonluğunun ardından yeniden gündem haline geldi. 

Ünlü, 2021 yılındaki bir "sohbet"inde, kadın voleybolcuların başarısını kutlamanın dinen "haram" olduğunu iddia ederek "Haramı tebrik etmek insanı dinden çıkarır. Milletimiz çok cahil olduğundan, avret yeri görünen birisi bir şey kazanıyor, başlıyorlar tebrike" demişti. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluklarının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul ettiği kadın voleybolcuları başarıları nedeniyle kutladı.

"FETVASINDA ISRAR EDECEK Mİ?"

Bu durum, AKP'ye yakın Albayrak Medya grubu bünyesindeki TV Net'te değerlendirildi. Aynı gruba ait Yeni Şafak gazetesinin yazarlarının yorumcu olduğu programda konuşan İsmail Kılıçarslan, Ünlü'nün sözkonusunu "fetva"sını hatırlatıp Erdoğan'ın durumunu sordu.

Kılıçarslan, "Cübbeli Ahmet diye bilinen hoca, Filenin Sultanları'nı tebrik etmenin insanı dinden çıkarabileceğine dair bir fetva verdi. Eski ama çok net bir fetva. Mesele daha iyi anlaşılsın diye, voleybolcu kızları tebrik etmenin de bu küfre dahil olduğuna dair bir anlatı geliştiriyor. Fakat Cumhurbaşkanımız, devletin en üst kadem yetkilisi olarak Avrupa Şampiyonu olan voleybolcularımızı hem makamına kabul etti hem de açıktan tebrik etti malum. Cumhurbaşkanımızın durumu Cübbeli Ahmet'in iddiasına göre nedir? Cübbeli o fetvasında ısrar edecek mi yoksa bildiğimiz manevralarından birini daha mı göreceğiz?" dedi. 

CUMHUR'UN SIKI DESTEKÇİSİ

Türkiye'deki yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan İsmailağa cemaatiyle bağlarını koparıp kendi cemaatini kuran Ahmet Mahmut Ünlü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na sıkı desteğiyle biliniyor. Son olarak haziran ayında Erdoğan'la görüşen Ünlü, Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliğinin AKP'ye geçmesinin ardından da sosyal medya hesabından "Üsküdar'ın Ak Parti'ye geri dönmesi biz millî Müslümanları feraha ğarketti. Allâh-u Teâlâ İstanbul'umuzun iâdesiyle sürûrumuzu itmâm eylesin. İstanbul'un kaybedilmesine sebep olanlara da müstehaklarını i'tâ eylesin. Âmîn!" ifadelerini kullanmıştı. 

İlgili Konular: #yeni şafak #Cübbeli Ahmet #İsmail Kılıçarslan

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