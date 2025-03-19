Cübbeli Ahmet'in ailesinden Mehmet Muhittin Palazoğlu da gözaltına alındı!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:34

Güncelleme: 19.03.2025 - 17:35

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun eşinin ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Palazoğlu, Vesen Yapı şirketi ile inşaat, AdStation şirketi ile reklamcılık işleri yürütüyordu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Bedlediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 100 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında dikkat çeken bir kişi de yer aldı.

CÜBBELİ'NİN AİLESİNDEN...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün akrabası Mehmet Muhittin Palazoğlu da gözaltı listesinde yer alan isimlerden biri oldu. Mehmet Muhittin Palazoğlu, geçtiğimiz günlerde çakarlı cipi ile trafik kurallarını alt üst etmesiyle gündem olan Cübbeli Ahmet’in kızı Yüsra Palazoğlu’nun eşinin ağabeyi.

Mehmet Muhittin Palazoğlu, Vesen Yapı isimli inşaat şirketinin ve AdStation isimli reklamcılık şirketinin sahibi.

Vesen Yapı; Kandilli’de, Kısıklı’da ve Tuzla’da yalı ve konak projeleri ile biliniyor. AdStation şirketi ise kurumsal pazarlama, spor pazarlama ve saha pazarlama alanlarında işler yürütüyor.

Şirketin üstlendiği etkinliklerden bazıları şöyle: