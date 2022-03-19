'Cübbeli'ye çağrı: 'Hapisteyken, Erdoğan ile ilgili söylediklerini açıkla'

19 Mart 2022 Cumartesi, 09:44

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hakkında ortaya attığı iddialar, partililerin gündemindeki yerini koruyor.

'Cübbeli' ve Saadet Partisi arasındaki tartışma sürerken; Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, bir çağrıda bulundu. İki isim, Ünlü’nün hapisteyken Saadet Partisi olarak gerçekleştirdikleri ziyaretleri sırasında AKP ve Erdoğan ile ilgili söylediklerini söylemesi gerektiğini ifade etti.

“ZİYARETİMİZ SIRASINDA SÖYLEDİKLERİNİ DE SÖYLERSE...”

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili olarak bir açıklama gerçekleştiren Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, 'sataşmalarının gündemde kalmak için olduğunu' söyleyerek, “İktidar tarafından ‘adam yerine konulma’ hevesinde olan, bunun için de efendileriyle ‘kırıştırmak’ adına partimize ve Genel Başkan’ımıza sataşarak gündemde kalmaya çalışan kişi yine kendi ifadesiyle ‘saçmalamış’. Birileri tarafından adam yerine konulmaz ama gündemde kalmak istiyorsa, haksızlığa uğradığını düşündüğümüz için heyet olarak kendisini ziyaret ettiğimizde konuştuklarını bugün de yine kendi ifadesiyle; ‘Allah için, din için, vatan için’ açıklarsa daha çok ‘tıklanır’, buyursun!” ifadelerini kullandı.

“KENDİSİNE YAKIŞTIRILAN SIFATLARA LAYIK İŞ YAPMALI”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, 'Cübbeli Ahmet’le ilgili, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na ilişkin olarak 'ahlak dışı saldırganlığına devam ettiğini' vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kendisi dışlandığı zaman, eziyet gördüğü zaman fikirlerinden, düşüncelerinden dolayı hapse atıldığı zaman Saadet Partisi heyeti olarak biz gittik yanına, Genel Başkan’ımız gitti. Eğer gerçekten Türkiye’de ses getirecek açıklamalar yapmak istiyorsan biz oraya gittiğimiz zaman AK Parti için söylediklerini, Erdoğan için söylediklerini çıksın söylesin de o zaman bak Türkiye’de nasıl yer yerinden oynuyor. İnsana tutarlı olmak icap eder. Ahlakımızla anlatamadığımız davamızı, dilimizle anlatamayız. Temsil edemediğimiz dinimizi, biz tebliğ ederek vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Kendisinin yapmış olduğu açıklamaların teker teker değerlendirilecek bir önemi yok. Bizim kendisine tavsiyemiz, kendisine yakıştırılan sıfatlara layık olabilecek iş yapmalarıdır."

NE OLMUŞTU?

'Cübbeli Ahmet', Saadet Partisi ile gerilim yaşamasının nedenini “HDP ile yakınlaşma” olarak belirtmiş, "Saadet Partisi'ne olan husumetim din ve vatan içindir, nefsim için değildir" demişti.

"Saadet Partisi'ne yıllardır oy verenler bizim cemaat. Senelerimizi verdik Erbakan Hoca'nın döneminde" diyen 'Cübbeli', yönetim kadrosunda birçok değişiklik yaşandığını ve parti yönetiminin HDP ile yakınlaştığını iddia etmişti.