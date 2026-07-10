Cuma hutbesinde konu '15 Temmuz darbe girişimi': 'Dini dünyaya alet insan ne kötüdür'

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak 81 ildeki camilerde bugün (10 Temmuz) okutulacak Cuma hutbesinde konu "din istismarı" oldu.

Hutbede 15 Temmuz darbe girişimi için şöyle denildi:

"15 Temmuz; küresel güçlerin maşası olan FETÖ’nün birliğimize, kardeşliğimize, özgürlük ve hürriyetimize kast ettiği gündür. Aynı zamanda 15 Temmuz, aziz milletimizin; Allah’ın nusret ve inayetiyle hainlerin tuzaklarını başlarına geçirdiği gündür. Kadını erkeği, genci yaşlısı tek yürek olduğumuz gündür. Minarelerden yükselen salâlar eşliğinde vatanımıza, milli ve manevi değerlerimize, istiklal ve istikbalimize sahip çıktığımız gündür."

Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) söz edilen hutbede, "FETÖ’yü diğer ihanet şebekelerinden ayıran en belirgin fark, yüce dinimiz İslam’ı ve muazzez değerlerimizi istismar etmesidir. Suret-i haktan görünerek; ‘hoca’, ‘cemaat’, ‘hizmet’ gibi medeniyetimize ait kavramları alçak ihtirasları için kullanmasıdır. Gerçek amacını gizlemesi, gençlerin geleceklerini karartması; menfaatleri uğruna yalanı, ikiyüzlülüğü ve her türlü kötülüğü meşru görmesidir. Zekât, sadaka ve kurban gibi ibadetleri sinsi emellerine ulaşmada aracı kılmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

FETÖ ve benzeri tehlikelerin bugün de devam ettiğine işaret edilen hutbede "Vatanımızı bölmek, birlik ve beraberliğimizi zayıflatmak isteyenler, bu isteklerinden vazgeçmiş değillerdir. Şer odakları, dinimizi istismar etmeye, farklı kisve ve yöntemlerle; inancımızı, kardeşliğimizi ve toplumsal bütünlüğümüzü hedef almaya devam edeceklerdir. Fırsat buldukları her alanda nifak tohumları ekmeye, toplumumuzun huzurunu bozmaya çalışacaklardır" ifadelerine yer verildi.

Diyanet'in hutbesi, din istismarının zararına bir hadisle dikkat çekilerek tamamlandı:

“…Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür!... Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür!...”