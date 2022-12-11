Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

DHA
11 Aralık 2022 Pazar, 19:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zorlu geçecek kış aylarında Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Erdoğan, Ankara’da ağırladıkları Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan bin 33 kişilik grupla eşi Emine Erdoğan’ın yakından alakadar olduğunu belirtti.

Tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getiren Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin G-20 Zirvesi’nde açıkladığı barış planının hayata geçirilmesine yönelik çabalara verilebilecek katkıları da değerlendirdiklerini ifade etti. 


Erdoğan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Volodimir Zelenski

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