Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde neler var?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 15:56

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:06

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saray'da saat 15.20'de başlayan toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi.

Toplantı sonrası Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Gündemde ekonomideki son gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları yer alıyor.

Toplantıda ayrıca 5 bin lira emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin de gündeme gelmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI GÜNDEMDE

İsrail'in Gazze saldırıları, ateşkes çabaları ve insani krize karşı alınabilecek önlemler kabinede masaya yatırılacak. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması görüşülecek.

Ekonomideki son gelişmeler, deprem bölgesindeki son durum ve emekli ikramiyesine ek düzenleme de kabinenin gündemindeki başlıklar arasında.