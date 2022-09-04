Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak: İşte öne çıkan konu başlıkları...

04 Eylül 2022 Pazar, 14:47

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın gündemdeki konuları konuşmak üzere Beştepe’de toplanacak. Toplantıda konu başlıkları olacak maddeler ise şimdiden merak konusu oldu. Toplantıda gündeme gelecek konular arasında iç ve dış politika meseleleri yer alıyor.

İç politikada en başta görüşülecek konular arasında ekonomik kriz başta geliyor. Enflasyonla mücadelede atılacak adımların görüşüleceği toplantıda, sosyal konut projesi için son çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor. Detaylar, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacak.

Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde olacak. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan iki hafta önceki kabine toplantısı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürmüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara “dövizleri TL’ye çevirin” çağrısı yapmıştı.