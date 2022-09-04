Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak: İşte öne çıkan konu başlıkları...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yarın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Yunanistan’ın Türk jetlerine tacizi, enflasyon gibi meseleler ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın gündemdeki konuları konuşmak üzere Beştepe’de toplanacak. Toplantıda konu başlıkları olacak maddeler ise şimdiden merak konusu oldu. Toplantıda gündeme gelecek konular arasında iç ve dış politika meseleleri yer alıyor.
İç politikada en başta görüşülecek konular arasında ekonomik kriz başta geliyor. Enflasyonla mücadelede atılacak adımların görüşüleceği toplantıda, sosyal konut projesi için son çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor. Detaylar, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacak.
Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde olacak. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan iki hafta önceki kabine toplantısı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürmüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara “dövizleri TL’ye çevirin” çağrısı yapmıştı.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Kabine Toplantısı başladı! Masada ekonomi gündemi var
- Son Dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan yine sabır istedi: 'Önümüzdeki fırsatlar ödediğimiz bedellerden fazla'
- AKP'nin kurucularından Kemal Albayrak'tan zehir zemberek sözler: 'Öyle kirlendiler ki arınma bunları kurtarmaz'
-
Video Haberler
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- 'Yanlış Anlaşılma' saldırısı: 2 yaralı, 6 gözaltı
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Peş peşe 'Kız Kulesi' açıklaması
- Seks yaparken arabaları çalındı
- CHP'den 'Vefa Salman, Görevinin Başına' pankartı
- 'Adayım Kılıçdaroğlu'
- Soylu için harekete geçiliyor
- 'Old Firm' derbisinde 4 gollü galibiyet!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- 'Diploması olmayanlar bize ahkâm kesemez'
- Bakan Varank'ın kuzeni köşeyi döndü
- 'Kadın vampir' iskeleti keşfedildi