Cumhuriyet gündeme getirmişti, proje mahkemeye taşındı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 12:01

Güncelleme: 25.11.2024 - 12:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları 1’inci Bölge Müdürlüğü, Keşan Karlıköy ve Yeşilköy arasında kalan ormanlık alanda andezit ocağı ve kırma eleme tesisi kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldı. Müdürlüğün aldığı Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararıyla birlikte ormanlık alanda maden işletilecek. Beş yıl boyunca yapılacak olan çalışma kapsamında çıkan hammadde, Keşan-Enez yolu bakım ve onarımında kullanılacak. Bölgede yapılacak bu projeye ise yurttaş karşı.

"CANLILARI YOK EDECEK"

Cumhuriyet’in de daha önce gündeme getirdiği proje, mahkemeye taşındı. Gönüllü avukat Sevda Şimşek ve 10 davacı, Keşan Adliyesi’ndeki ilgili birime dava dosyasını teslim etti. Keşan Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Anayasaya, çevre hukuku ve planlama ilkelerine, hukuka ve bilimsel gerçeklerle kamu düzeni ve kamu yararına aykırı bu hatalı kararın yürütmesinin durdurulması ve iptal talebiyle Edirne İdare Mahkemesi’ne dava açılmıştır. Doğal hayata zarar verecek olan bu madenin açılmaması için hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü doğayı korumak, gelecek nesillere ve bu ülkeye olan borcumuz” dendi. Ayrıca açıklamada, “Açılacak andezit maden ocağının nüfus yoğunluğu olan köylere mesafesi ortalama 1.2 kilometre civarı ve maden ocağı orman alanı içinde yer almakta. Maden ocağından taş çıkarma esnasında oluşan zararlı toz emisyonları, köy halkının sağlığına zarar verecek, ormanlık alanı ve içindeki canlıları yok edecektir. Köydeki tarim arazilerinin ve hayvanların da zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır” ifadeleri kullanıldı.