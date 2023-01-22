Cumhuriyet gündeme getirmişti: Rektör Bedriye Tunçsiper'in Atatürk korkusu Meclis'e taşındı
İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in kurum içinde yaptığı mobbing, hukuksuz uygulamaları ve yolsuzlukları Meclis’e taşındı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Rektör’e hediye alımları, mobbing, AKP’li siyasetçinin tezsiz yüksek lisans yapması ve öğrenci metnine müdahale eden rektör hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığını” sordu.
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper hakkındaki iddiaları TBMM gündemine taşıdı.
(Atila Sertel)
Sertel, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:
- İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü'nün eşi Cenk Tunçsiper'in sahibi olduğu sigorta acentesinden araçların kaskosunun yapılması için personeli aradığı ve bu konuda baskı yaptığı doğru mudur?
- Atanabilmek için en az 80 yabancı dil puanı gerekmektedir. Rektör dahil olmak üzere üniversite senatosunun yarısından fazlasının üniversitenin atama kriterlerini karşılayamadığı doğru mudur?
- Rektörün eşinin ve onun arkadaşı olan bir siyasi parti yöneticisinin üniversitede tezsiz yüksek lisans yaptığı, kendilerine kolaylık sağlandığı ve tüm derslerden AA alarak geçtikleri doğru mudur?
- Araştırma görevlilerine, ‘rektöre hediye alınacak' iddiasıyla 500 TL verme baskısı yapılmış mıdır?
61 SAYFALIK ŞİKÂYET
Rektör Tunçsiper’in üniversite birincisinin konuşma metninin mezuniyet komisyonunda sansürlenerek “Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağıma” ifadesi rektör tarafından çıkarıldığı ve Tunçsiper’in “Bu ifade kullanılırsa benim rektörlüğüm gider” dediği iddia edildi. Rektör Tunçsiper hakkında 61 maddelik rapor hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmişti. Rektörün “Atatürk” korkusunu Cumhuriyet gündeme getirmişti.
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