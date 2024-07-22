Cumhuriyet katliam yasası görüşmesinde: 'Tüzüğün bize verdiği tüm hakları kullanırız'

Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:21

Güncelleme: 22.07.2024 - 15:32

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyoru, AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve sokak hayvanlarının ‘ötanazi’ adı altında katledilmesini öngören Hayvanları Koruma Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi’ni görüşmek için 2’nci kez toplandı. Yaklaşık 18 saat süren ilk görüşmede 17 maddelik teklifin ilk 3 maddesi AKP’li ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilmişti. Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin başkanlığını yaptığı komisyon, usul tartışmalarıyla başladı. Görüşmeye STK temsilcileri alınmadı ve salonun koridor bölümünde bulunan televizyon, komisyonun takip edilememesi adına kaldırıldı.

VETERİNERLER İÇERİ ALINMADI

Muhalefet tarafından komisyona gösterilen olağanüstü güvenlik önlemleri eleştirildi. Söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı, Veterinerler Birliği içeri alınmıyor. 'Meclis geleneklerinde komisyonun televizyonda canlı yayınlanması yoktur' dediniz. Meclis geleneklerinde 4 milyon hayvanın katledileceği bir yasayı görüşmek de yok. Bu konuda daha hassas olmanızı diliyoruz" dedi.

"YENİ USUL GELİŞTİRMİŞSİNİZ"

CHP'li Orhan Sarıbal ise, bu komisyonda konuşulanların yurttaşlar tarafından bilinmesi gerektiğini ifade ederek bunun toplumda bir yarılmaya sebep olacağını ve en azından meclisteki televizyonun açılması gerektiğini söyledi. Sarıbal, bazı yurttaşlarımız için hayvanların bir kardeş, bir çocuk kadar değerli olduğunu belirtti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz verilmemesini eleştirdi. Baş, "Milletvekillerine söz vermemek gibi yeni bir usul geliştirmişsiniz" dedi. İktidarın komisyonun canlı verilmemesinde ısrar etmesi üzerine kısa bir süre ara verildi.

"TEKLİF BÜTÜNÜYLE SORUNLU"

CHP'li Ömer Fethi Gürer, 'ötanazi' kılıfı uydurularak sistemin zafiyetinden oluşan sorun yüzünden hayvanların katledilmek istendiğini söyledi. Çözümün kısırlaştırma olduğuna dikkati çeken Gürer, "Günde 20 köpek kısırlaştırılsa 264 günde tüm sokak hayvanlarının kısırlaştırılması olasıdır. Teklif bütünüyle sorunludur. Yasanın geri çekilmesi tüm kesimlerin hayrına olacaktır" diye konuştu.

"HUKUKUMUZDA ÖTENAZİ YOK"

CHP'li Başarır ise "Teklifte sokak hayvanlarının katledilmesinin yolunu açan 4'ncü ve 5'nci maddelerin çekilmesi zorunludur. Bu konuda AKP ve MHP bir araştırma yapsa yanlış yolda olduklarını görecektir" dedi. 2004-2019 arasında çoğu belediyenin AKP'nin elinde olduğunu belirten Başarır, "bu sorun çözülemez miydi?" diye sordu. Başarır, "4 milyon canlıdan bahsediyoruz. 'Ötanazi' diyorsunuz, hukukumuzda böyle bir kavram yoktur Genel Başkanımız Özel bununla ilgili fon hazırlayalım dedi. Aşılatalım, yaşatalım. Bizim teklifimize AKP seçmeninin yüzde 40'ı mantıklı diyor, İYİ Parti ve CHP seçmeninin yüzde 90'ı mantıklı diyor. MHP'nin yüzde 60'ı mantıklı diyor. Seçmeninizin yarısı bunu doğru bulmuyor. Burada bir yanlış var" dedi.

"SİZ DE VİCDANEN RAHAT DEĞİLSİNİZ"

Eğer bu yasa çıkarsa uygulama sırasında toplumda büyük bir infial yaşanacağını belirten Başarır, "Gelin bu yasayı erteleyin. Bu yasanın 4'ncü ve 5'nci maddesi ve diğer hükümleri çıkarın, revize edin ya da erteleyin. Her şeye rağmen 4 milyon hayvanı katledeceğiz derseniz büyük bir direnç olur. İç tüzüğün bize verdiği tüm hakları sabaha kadar kullanırız. Bu bir tehdit değil, toplumun tepkisi bu. Bu iki maddede sıkıntı var. 1 hafta erteleyin anket yaptırın kendi seçmeniniz de buna karşı. Veterinerlik fakülteleri, gönüllüler, belediyeler kısırlaştırıp aşılatıp yaşatırız. 5 yıl bu işlemi yapsak sorun çözülür. Siz de vicdanen rahat değilsiniz. Yol yakından gelin bu 17 maddeyi uygun hale getirelim, bu işi çözelim" ifadelerini kullandı.

Eğer AKP 1 Ağustos’a kadar teklifi Genel Kurul çalışma takvimine almazsa, teklif tatilden sonra yasalaşabilecek