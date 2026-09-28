Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor! İBB davasında 88. gün... İmamoğlu'ndan 'liyakat' çıkışı: 'Buraya eş dost doldurmadık!'

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 435 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 88'inci gününde devam ediyor.

Davanın 17 Ağustos’ta başlayan ikinci duruşması kapsamında savunması alınmaya devam edilen 325 tutuksuz sanıktan 263’ü savunmalarını tamamladı.

Bu hafta henüz savunma yapmayan 62 kişinin de savunmalarının alınması bekleniyor.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

Öte yandan perşembe günü bir tutukluluk incelemesi daha yapılacak.

İlk celsesi 110 tutukluyla başlayan davada son olarak 3 Eylül’de yapılan tutukluluk incelemesinde iki kişi tahliye edilirken toplam tahliye sayısı 59 olmuştu.

CUMHURİYET SİLİVRİ'DEN BİLDİRİYOR

İBB Davasını Cumhuriyet yerinde izliyor.

İşte Silivri'de anbean yaşananlar...

12.30 | İMAMOĞLU: "BİZDE MESELE LİYAKATTİR"

Savunmasının ardından İmamoğlu’nun İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na nasıl getirildiğini sorması üzerine Cihan, göreve gelişinin kişisel tanışıklıkla ilgisi olmadığını, İzmir’de belediye çalışanı olduktan sonra insan kaynakları sürecinden geçerek İBB’de işe başladığını söyledi.

Cihan, “Kimseyi tanımadığım için, hani sadece sizi değil, hiç kimseyi tanımadığım için ben bu makama gelmedim. Tamamen liyakatle bu sürece geldiğime inanıyorum” dedi.

İmamoğlu’nun görev süresince teknik süreçlerin dışında kendisine emir veya talimat verilip verilmediğini sorması üzerine ise Cihan, bir kavşak projesini örnek gösterdi.

Cihan, İmamoğlu’nun söz konusu projeyi inceledikten sonra kendisine “Tamam mı bu kavşak, yani ne yaptığınızı biliyor musunuz? Uygun mu sizin açınızdan?” diye sorduğunu, kendisinin “Evet, uygun” yanıtı üzerine İmamoğlu’nun “Tamam o zaman” dediğini aktardı.

İmamoğlu ise Cihan’ın göreve geliş sürecine ilişkin “Ana prensiplerimiz çok temeldir, liyakat ve bu memleketin insanı olması. Biz ne buraya akrabaları, ne eşleri, ne dostları doldurmadık. Utku Bey gibi liyakatli dostlarımızla, yol arkadaşlarımızla çalıştık. Allah bu milleti eş dost kayırmacılığından korusun, bedelini millet ödüyor çünkü” ifadelerini kullandı.

12.00 | CİHAN: "BANA AİT OLMAYAN FİİLLERİN BANA YÜKLENMEMESİNİ İSTİYORUM"

Kamu zararı iddiasının da gerçekleşmiş bir zarara değil varsayıma dayandığını savunan Cihan, iddianamede ihalelerin kısmi teklife kapalı olmasının rekabeti engellediğinin öne sürüldüğünü ancak bunun teknik olarak doğru olmadığını belirtti.

Cihan, şöyle konuştu:

“Ben bugün burada kendi hakkımdaki iddialara cevap vermek için bulunuyorum ve benim hakkımdaki iddiaların da somut delillerle değerlendirilmesini istiyorum. 18 yıldır belediyeciyim. Bu 18 yılın içerisinde halkın menfaatinin önüne hiçbir menfaati koymadım. Hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım.

Önümüzde bir dosya var. O dosyanın içerisinde de 18 yıllık emeğim var. Sadece hakkım olan hukuki değerlendirmenin yapılmasını istiyorum. Somut olanla varsayımın birbirinden ayrılmasını istiyorum. Bir idari değerlendirme ile ceza sorumluluğunun birbirine karıştırılmamasını istiyorum. Bana ait olmayan fiillerin bana yüklenmemesini istiyorum. Yalnızca adalet istiyorum hakim bey. Yaptığım işlerin bütün yönleriyle değerlendirilmesini istiyorum.”

11.45 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu sanıkların ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından duruşma başladı.

Savunma için kürsüye ilk gelen isim, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan oldu.

Cihan hakkında, davaya katılmadığı için geçen hafta yakalama kararı çıkartılmıştı ancak Cihan savunma yapmak için daha önce birkaç kez salonda hazır bulunmuştu.

İBB’de Ulaşım Daire Başkanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin üç ihalede “ihaleye fesat karıştırmak, haksız menfaat sağlamak, rekabeti engellemek ve gizli bilgileri paylaşmak” ile suçlandığını belirten Cihan, “Hiçbir firmaya gizli bilgi vermedim, hiçbir kamu görevlisine bir firmayı kayırması yönünde talimat vermedim, hiçbir kişiye veya şirkete haksız menfaat sağlamak amacıyla bir harekette bulunmadım” dedi.

Eylem 96, 100 ve 101 kapsamındaki ihalelerin EKAP üzerinden açık ihale usulüyle yapıldığını belirten Cihan, iddianamede hangi hileli davranışı gerçekleştirdiğinin, hangi bilgiyi kime verdiğinin ve hangi firmanın ihaleye katılmasını engellediğinin ortaya konulmadığını söyledi.