Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda ikinci celse: 13 saat süren duruşma gününün ardından tutuksuz sanık savunmaları devam ediyor

Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Necati Özkan, Murat Ongun ve Mehmet Pehlivan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesinde üçüncü gün, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı.

İMAMOĞLU'NUN KORUMASI SAVUNMA YAPTI

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen dava, saat 11.15 itibarıyla başlarken ilk savunmayı, İmamoğlu’nun yakın koruma ekibinden olan ve eylem 15 kapsamında kamera bantlamakla suçlanan koruma personeli Emin Türe yaptı. Türe, verdiği ilk ifadeyi tekrar ettiğini belirtti.

Daha sonra ise yazılımcı Emre Manav’ın savunmasına geçildi.

NE OLMUŞTU?

Dünkü duruşma günü 13 saat sürerken tutuksuz sanıklar Seyfi Beyaz, Muzaffer Beyaz, Veysel Erçevik, Furkan Hamzaoğlu, Yüksel Hamzaoğlu, Zafer Gül, Oktay Hamzaoğlu, Mustafa Keleş, Dursun Keleş, Fuat Keleş, Cemal Üneş, Esra Huri Bulduk, Adem Ok, Elif Yıldız Kızılca ve Sezgin Paydaş savunmalarını yaptı. Saat 10.45’te başlayan duruşma, gece yarısından hemen önce sona erdi.

Böylece ilk iki günde 325 tutuksuz sanıktan 20’sinin savunması tamamlanmış oldu.

Dün ayrıca duruşma savcısının, iş insanı Muzaffer Beyaz hakkında, savunması sırasında yaptığı tutuklama talebi mahkeme heyetinin oy çokluğuyla kabul edildi.