Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor! İBB davasında 84. gün... Murat Ongun'dan, Mahkeme Başkanı'na: 'O soruyu sorsanız bülbül gibi şakıyacak!'

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 435 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 84'üncü gününde sürüyor.

EK İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

İBB davasına eklenen 195 sayfalık ek iddianameyle sanık sayısı 414’ten 435’e yükseldi.

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ hakkında düzenlenen iddianamede yer alan 29 sanıktan sekizi hali hazırda devam eden ana davada yargılanırken 21 yeni sanık dosyaya dahil oldu.

Mahkeme başkanı, birleştirilen ek iddianameyle dosyaya eklenen 21 kişiye tebligat yapılamadığı için bu hafta savunmalarını almayacaklarını belirtti.

İkinci duruşması süren davada 325 kişilik tutuksuz sanık listesinde savunması tamamlanan kişi sayısı 218 oldu. Eylül sonunda tamamlanması planlanan ikinci duruşma kapsamında henüz savunma yapmayan 107 kişi kaldı.

CUMHURİYET SİLİVRİ'DEN BİLDİRİYOR

İBB davasını, Cumhuriyet yerinde izliyor.

İşte Silivri'de anbean yaşananlar...

13.30 | "ETKİN PİŞMANLIKÇININ BEYANLARI ÇELİŞKİLİ"

Daha sonra İSFALT'ta saha mühendisi olarak görev yapan Erkay Er ve Onur Coşkunoğlu, ardından da İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal savunma yaptı.

Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu yargılanan ve daha sonra tahliye edilen Uysal, suçlandığı ihalelerdeki tüm işlemlerin EKAP’ta yayınlanan ihale şartnamesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuat hükümlerine uygun yürütüldüğünü söyledi.

Etkin pişmanlıkla tahliye edilen eski İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay’ın kendisi hakkında “İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in Uysal üzerinden ihalelerdekideki yaklaşık maliyetleri içeren verileri temin ettiğini” öne sürdüğünü belirten Uysal, bu iddiaya ilişkin şöyle konuştu:

“Ben Fatih Bey'i tanımıyorum. Hiç yan yana gelmişliğim yok. Göndermiş olabileceğim verilerde de zaten usule, yasaya aykırı hiçbir şey yok. İştiraklere, grup başkanlarına atılan verinin bir benzeridir. Verilerin içinde yaklaşık maliyetler yok. Korzay’ın beyanları çelişkili."

12.30 | MURAT ONGUN: "O SORUYU SORSANIZ BÜLBÜL GİBİ ŞAKIYACAK"

Devamında savunma yapan Mürettebat Event Medya AŞ Planlama Yetkilisi Mert Saraç ise Kültür AŞ ve Spor AŞ’den suçlandığı eylemlere yönelik konuştu.

Hakkındaki rüşvet suçlamasını kabul etmediğini belirtan Saraç, İBB’ye bağlı Spor A.Ş.'de alacakları olduğunu ancak alacaklarını alması için tanımadığı bir kişi tarafından aranarak firari Emrah Bağdatlı'nın işaret ettiği bir firmaya ödeme yapmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Ödemeyi yapmaması durumunda iş alamayacağını düşündüğünü aktaran Saraç, kendisini arayan kişiyi ise hatırlamadığını belirtti.

Daha sonra soru sormak için söz alan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ise Saraç’a “Yani sizi tanımadığınız biri aradı, ‘Şu firmaya ödeme yap’ dedi, siz de yaptınız?” diye sorarken Saraç, baskı ve tehditle karşılaşmamak için ödemeyi yaptığını söyledi.

Ongun ise cevaba tepki göstererek şöyle konuştu:

“Sayın Başkanım, sorularıma devam edeceğim ama burada şunun altını çizmek isterim: Burası bir Ağır Ceza Mahkemesi ben de burada eşimle birlikte rüşvetle yargılanıyorum. Şimdi burada 6 firmadan bahsediyoruz. Dinlediğimiz ikinci sanıkla karşı karşıyayız ve bu arayan, yönlendiren, algı yapılan, aratılan kişinin hatırlanmaması durumu söz konusu. Bunu saklanan bir bilgi olarak görüyorum. Savunma yapan şu arkadaşa deseniz ki ‘Kim seni aradı kardeşim, söyle, tutuklarım’ deseniz burada bülbül gibi şakıyacak ama aynı kopya ifadeleri duymaya devam ediyoruz. Soruların da bir anlamı kalmıyor. 6 farklı firma aynı gün, aynı saat aralığında iş veriyor, ödeme yapıyor, ifadeleri de aynı.”

Ongun’un avukatı Rahşan Sertkaya da Saraç’ın Eylül ayında ödeme yaptığını söylediğini hatırlatarak “31 Ağustos'ta tarafınıza kesilen bir fatura için eylül ayı içerisinde nasıl tehdit edilmiş olabilirsiniz?” sorusunu sordu.

Sertkaya, çelişkili beyanlarını gerekçe göstererek Saraç'ın GSM kayıtlarının celbini ve Saraç'tan bu numaraların hangisi tarafından arandığının tekrar mahkeme huzuruna getirilerek sorulmasını talep etti.

11.35 | DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklular ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından duruşma başladı.

Sanık kürsüsüne gelen ilk isim, eski İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı İrşadi Akbaş oldu.

Akbaş, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından yapılan ön inceleme sonucunda hakkımda soruşturma izni verilmemesine karar verildiğini hatırlatırken beraatini talep etti.

Daha sonra söz alan reklamcı Muhammed Emre Kızılırmak ise şöyle konuştu:

“İsnat edilen eylem 117 ve eylem 118 ile ilgili yukarıda da belirttiğim üzere ne şirket sahibi, ne ortağı, ne de yetkilisiyim. Benim bağımsız herhangi bir ihaleye girmem, sözleşme imzalamam, ecrimisil ödemem zaten hukuken mümkün değildir.”

Ardından sanık kürsüsüne gelen medya şirketi sahibi Ahmet Talha Bilgin de “Kimse bana belirli bir miktarda teklif vermem için herhangi bir baskı yapmadı. Yine ihaleye girdiğim için kimseden bir çıkar elde etmedim” ifadelerini kullandı.

11.30 | FATOŞ PINAR TÜRKER'E DOĞUM GÜNÜ JESTİ

Duruşma öncesi izleyiciler, bugün doğum günü olan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in doğum gününü hazırlanan "İyi ki doğdun Fatoş" pankartıyla kutladı.